COVID-19 : Les touristes ne sont plus les bienvenus à Tofino

Tofino compte un hôpital de 10 lits, qui dessert au total environ 5000 habitants.

Alors que la fenêtre se referme pour “aplatir la courbe”, nous avons besoin de l’aide de tout le monde, incluant les milliers de visiteurs qui aiment et chérissent la région , déclarent dans un communiqué conjoint la mairesse de Tofino, Josie Osborne, le président de Tourisme Tofino, Shane Richards, et la présidente de la Chambre de commerce de Tofino-Long Beach, Laura McDonald.

Plusieurs commerces de cette petite ville de l’ouest de l’île de Vancouver ont pris la décision de fermer leurs portes au courant des derniers jours, pour décourager les touristes de venir.

Sophie L’Homme, une résidente de Tofino, explique que plusieurs visiteurs ont tout de même décidé de venir y passer leur semaine de relâche.

Les Canadiens qui avaient prévu des vacances au Mexique ou ailleurs dans le Sud, ont annulé, bien sûr, et ils se tournent vers Tofino, qui est une destination paradisiaque , dit-elle. On dirait que les gens ne prennent pas la situation comme une situation de crise mais se disent : “Ah, on est en vacances, allons à Tofino!”

Mais nous on veut se protéger , ajoute-t-elle.

La mairesse, Josie Osborne, souhaite que les gens suivent les conseils du premier ministre Justin Trudeau et restent à la maison.

La réserve de parc national Pacific Rim, près de Tofino, est désormais fermée. Photo : Parcs Canada

Des hôtels toujours ouverts

Mais certains hôtels demeurent ouverts, malgré les circonstances, et continuent d’afficher leurs disponibilités en ligne, parfois avec des rabais, pour les prochains jours et les prochaines semaines.

La médecin hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique, Bonnie Henry, ne croit pas que ce soit nécessaire d’ordonner leur fermeture.

C’est une préoccupation qui va s’évanouir au courant des prochains jours , a-t-elle déclaré en point de presse, mardi. Selon elle, dans les communautés comme Tofino, le nombre de touristes diminuera très rapidement.

Déjà, des hôtels de Tofino ont annoncé fermer leurs portes. C’est le cas de l’auberge Wickaninnish, qui n’accepte plus de nouveaux client à partir de mercredi, sauf dans des cas exceptionnels.

Même si une fermeture officielle n’est pas une recommandation du gouvernement de la Colombie-Britannique pour le moment, [nous prenons] cette mesure proactive comme précaution supplémentaire, pour la sécurité de nos hôtes, de nos employés et de la communauté de Tofino , explique l’administration de l’auberge dans un communiqué.