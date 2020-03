Trois personnes de l'Abitibi-Témiscamingue au Pérou ont l'autorisation de quitter le pays

Une Rouynorandienne et deux Témiscamiens y sont présentement confinés. Alexann Clément, de Rouyn-Noranda, a témoigné de sa situation à partir de son dortoir dans une auberge de jeunesse en appelant à partir d'un téléphone sur nos ondes ce matin.

Alexann Clément était partie en Amérique du Sud au mois de janvier. Photo : Gracieuseté : Alexann Clément

On est vraiment coincés dans nos chambres, on a tout simplement le droit de sortir pour aller à la pharmacie ou à l'épicerie, et ils surveillent dans les rues et on est obligés d'avoir notre passeport ou quelque chose comme ça , a-t-elle indiqué.

Le député d’Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire, a créé un groupe Facebook avec les citoyens de la région coincés au Pérou.

La frontière va être ouverte temporairement pour permettre aux Canadiens et aux étrangers qui sont au pays de sortir et aux Péruviens qui sont à l’étranger de revenir. C’est une excellente nouvelle. J’étais très inquiet pour le cas du Pérou , a-t-il affirmé.

Trouver un vol

Les voyageurs doivent toutefois se trouver un vol de retour, ce qui n’est pas chose facile, comme l'explique Shana Legault. Elle et son conjoint David Lemire sont présentement à Lima.

On n’a toujours pas de nouvelles pour les vols. Il y a une compagnie aérienne dont je ne dirai pas le nom qui nous a offert un vol privé de 7 personnes pour 100 000 $, chose qu’on a déclinée pour des raisons évidentes. En résumé, on n’a pas vraiment d’aide d’ici. On est laissés à nous-mêmes et on nous demande de faire nos propres démarches , déplore-t-elle.

De son côté, Alexann Clément a rapporté ce matin que sa compagnie aérienne lui a réservé une place sur un vol de retour le 1er avril, à la fin de la période de confinement, mais elle n'était pas certaine qu'elle serait capable de le prendre si la période d'isolement était prolongée.

Sur nos ondes, à l'émission Des matins en or, Sébastien Lemire a rapporté qu'environ 200 personnes de la région se trouvent présentement à l'extérieur du pays.