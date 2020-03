Forcés de s’isoler, les jeunes entendent le message de la santé publique

Le premier ministre du Québec, François Legault, a lancé un appel aux jeunes, mardi, en leur demandant d’éviter les rassemblements et de respecter les consignes pour freiner la propagation du coronavirus. Pour certains adolescents, qui sont carrément coupés de leur réseau scolaire et de leur filet social, la situation peut être éprouvante.

On garde quand même contact avec nos amis dans le monde réel, mais on fait attention avec qui on se tient , pointe Léa-Rose Landry, 12 ans. Elle et son amie Maude Larouche ont bien compris les consignes gouvernementales. Les élèves de première secondaire restreignent les contacts extérieurs, même si le temps leur paraît un peu long.

Dans des situations comme ça, c’est là que tu réalises que c’est important l’école, que c’est important d’apprendre et d’y aller. Léa-Rose Landry, élève de première secondaire

Sur la toile, des artistes comme Cœur de Pirate et Sarah-Jeanne Labrosse ont multiplié les messages, mercredi, pour rappeler aux adolescents et aux jeunes adultes qu’ils ont une responsabilité sociale. Exit les fêtes. Il faut à tout prix éviter les activités de groupe.

Le message semble avoir trouvé écho.

Je me dis qu’il n’y a aucune mesure qui est prise pour rien. Donc moi, c’est sûr que je vais faire attention de ne pas me rassembler avec mes amis […] Si je ne suis pas au travail, vu que je ne vais pas à l’école, je suis à la maison donc c’est ça qui se passe pour moi , explique Sophie Boivin, 18 ans, étudiante en journalisme au Cégep de Jonquière.

Amélie Dallaire voit les chances de pouvoir célébrer son bal de finissants avec ses camarades en juin s’amenuiser de jour en jour. Elle comprend néanmoins l’ampleur de la situation.

Si chacun fait son effort et reste chez lui, c’est la meilleure façon pour que la pandémie arrête. On n’a pas encore de cas au Saguenay. Si on ne veut pas qu’il y en ait, c’est la meilleure façon. Amélie Dallaire, élève de cinquième secondaire

Livres, séries télévisées, appareils électroniques, échanges avec des amis par le truchement des réseaux sociaux : tous les moyens sont bons pour faire passer le temps et pour briser l’isolement.

La Maison des jeunes utilise les réseaux sociaux

Habituellement, des dizaines d'adolescents fréquentent la Maison des jeunes de Chicoutimi. Lieu d’animation et de rassemblement prisé des 12 à 17 ans, le bâtiment n’a présentement que pour seule occupante sa coordonnatrice.

Autant qu’on puisse penser qu’ils sont contents de ne pas avoir d’école, ils ne trouvent pas ça facile parce que c’est leur milieu social aussi , constate Karine Bouchard.

Habituellement très fréquentée, la Maison des jeunes de Chicoutimi n’a présentement que sa coordonnatrice comme habitante. Photo : Radio-Canada / Mélyssa Gagnon

Les quatre points de service ont ouvert des groupes Facebook pour joindre les ados et diffuser des messages de prévention.

On est capables d’entrer en contact avec eux, de voir comment ils vont, de faire de la relation d’aide et de l’écoute, aussi pour jaser, tout simplement, de leur journée. Il faut aller chercher nos jeunes le plus possible , poursuit Karine Bouchard.

Même le maître à penser des saines habitudes de vie, Pierre Lavoie, implore les jeunes de s’isoler.

Pierre Lavoie demande aux jeunes d'écouter les consignes de la santé publique. Photo : Radio-Canada

Les messages de la santé publique sont clairs. Il faut respecter les consignes pour éviter que ce virus prenne une ampleur incontrôlable. Les adolescents, on vous demande d’être isolés, de rester à la maison, d’éviter de vous rassembler. Je sais que ce n’est pas évident, mais j’ai confiance en vous. Aujourd’hui, j’aimerais que vous soyez ces jeunes qui montrent l’exemple , a-t-il lancé dans une vidéo qui sera diffusée sur les réseaux sociaux au cours des prochaines heures.

Forcée d’annuler la prochaine édition du Grand défi, l’organisation promet d’annoncer de nouvelles initiatives au cours des prochaines heures. Des activités qui, malgré le contexte, permettront aux jeunes et moins jeunes de bouger.