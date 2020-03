Plusieurs chaînes d'épiceries réduisent leurs heures d'ouverture au Québec

Radio-Canada a appris que les groupes Sobeys (IGA), Loblaw (Provigo et Maxi) et Metro réduiront dès jeudi les heures d'ouverture de leurs succursales au Québec. Toutes ces épiceries fermeront à 20 h jusqu'à nouvel ordre.

Selon une source en lien avec la direction de la chaîne IGA, tous les comptoirs de service de boucheries, de poissonneries et de charcuteries seront désormais fermés. Les employés prépareront plutôt les aliments et les rendront disponibles sur les tablettes plutôt que de servir les clients directement.

Les bistros et coins lunch seront aussi tous fermés dans les succursales du Québec.

Les comptoirs de produits prêts à manger demeureront pour leur part ouverts.

Les épiciers IGA n’accepteront plus par ailleurs les bouteilles, canettes et contenants consignés.

Le groupe Loblaw a pour sa part confirmé qu'il modifiera lui aussi les heures d'ouverture de ces épiceries Maxi et Provigo au Québec qui fermeront désormais à 20 h tous les soirs à compter de jeudi (19 mars).

Cette mesure a principalement pour but de permettre à nos collègues, qui sont sous forte pression, d’avoir plus de temps pour préparer le magasin, procéder au réapprovisionnement des tablettes, effectuer des procédures d’assainissement et pour leur donner une chance de souffler un peu , explique le bureau des relations publiques de Loblaw.

De même, Metro et ses bannières Metro Plus, Super C, Food Basics et Marché Richelieu seront ouverts de 8 h à 20 h, sept jours sur sept. Les comptoirs de services resteront ouverts, mais les comptoirs de vrac seront fermés.

Les supermarchés Adonis seront ouverts de 8 h à 20 h en semaine et de 8 h à 19 h la fin de semaine. Les magasins Première Moisson ouvriront de 8 h à 18 h.

Ailleurs dans le commerce, la Société des alcools du Québec (SAQ) et la Société québécoise du cannabis (SQDC) n'accepteront plus les paiements en argent comptant. La SAQ réduit aussi ses heures d'ouverture.

De grandes chaînes de magasins, dont La Baie, Simons, IKEA et Reitmans, ont annoncé leur fermeture pour une durée indéterminée.