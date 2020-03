Médecins en milieu rural : 2000 personnes sur liste d'attente à Rivière-La-Paix

Pas de suivi

À 62 ans, Randy Hodgkinson souffre d’une maladie du système nerveux, appelée neuropathie périphérique. Engourdissements, picotements… la gêne qu’il ressent aux pieds est quotidienne et nécessite un suivi médical permanent. Un suivi que Randy n’arrive pas à faire depuis que son médecin de famille a quitté la région en mars 2019.

Depuis plus d’un an, il en cherche un nouveau, sans succès. Il est sur liste d’attente. Je suis obligé de voir trois ou quatre médecins différents par mois au lieu d’un seul qui connaîtrait mon dossier sur le bout des doigts. Je n’ai aucun pouvoir sur cette situation. Pourtant, la santé, c’est un droit pour tous , explique-t-il, frustré. Sa femme et plusieurs de ses amis sont aussi sur liste d’attente.

2000 personnes en attente

À la clinique flambant neuve Sunrise Medical, la Dre Karen Lundgard fait au mieux pour accommoder la population. Depuis mon arrivée dans la région en janvier 1980, nous avons toujours recruté, explique la directrice médicale pour la zone Peace River, Grimshaw, Fairview et Manning. Les docteurs partent et nous n’avons jamais réussi à rattraper le retard .

Selon la Dre Lundgard, environ 2000 personnes sont sur liste d’attente dans la région qui compte 14 000 habitants. Mais le nombre de patients non suivis est encore plus important et la situation ne va pas s’améliorer. Ces quatre dernières années, deux médecins sont partis à la retraite, sans être remplacés, ce qui aurait aggravé la situation. Il y a bien la clinique de Grimshaw, à 20 minutes de distance, mais les quatre médecins prennent rarement de nouveaux patients.

En 40 ans, Dre Karen Lundgard a toujours vu la région souffrir d'un manque de médecins. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Dans la ville de Peace River, nous avons 13 médecins actuellement, et j’estime qu’il en faudrait 16, minimum , avoue Karen Lundgard. Les urgences sont très occupées. La plupart travaillent plus de 80 heures par semaine. Si on les sollicite plus, ils risqueraient de faire un épuisement professionnel et partiraient.

Travail et isolement

Selon l’Institut canadien d’information sur la santé, le nombre de docteurs par habitant en Alberta a augmenté de 50 % entre 2011 et 2018, soit une hausse plus importante qu’en Ontario ou au Québec. Le site du gouvernement provincial affirme qu’il y a presque 1000 médecins de famille qui acceptent de nouveaux patients en Alberta. Mais 760 d’entre eux sont concentrés à Calgary et Edmonton.

Comment expliquer cette situation ? Il a toujours été difficile d’attirer et de faire rester des médecins dans le nord à cause de la montagne de travail qui s’accumule. La population vieillit, les gens ont plus de maladies compliquées à gérer. Les médecins doivent passer plus de temps avec chaque patient et savoir plus sur tout.

Mais, le plus difficile, une fois le médecin arrivé de l’extérieur, serait de faire rester l’époux ou épouse qui, face à l’isolement, ferait pression pour déménager au bout de quelques années.

Dave Welch, 60 ans, a quitté son poste à Peace River en janvier après 26 ans de service. . C’est surtout la surcharge de travail qui a eu pris le dessus sur sa vocation et l’a poussé à partir vivre en Colombie-Britannique. Je travaillais 100 heures par semaine, c’était trop dur, je ne sais pas comment nous avons survécu , avoue-t-il, conscient d’avoir mis des centaines de personnes dans une situation délicate.

C'était une des décisions les plus difficiles de ma vie. Dave Welch, médecin

Aller aux urgences

Certains, découragés, ne prennent même pas la peine de s’inscrire sur une liste d’attente. Bill Roberts, chauffeur de camion de 47 ans, a dû néanmoins faire preuve de patience. Après un accident au travail cet automne, il a été en arrêt pendant plusieurs semaines. Une fois rétabli, il a dû aller aux urgences pour obtenir l’approbation d’un docteur afin de retourner au travail.

À Rivière-La-Paix depuis six ans, Bill Roberts n'a plus espoir de trouver un médecin de famille. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

C’est idiot de devoir se rendre dans un endroit où les gens sont malades ou blessés pour régler cette paperasse , dénonce-t-il. J’ai eu le même problème en Colombie-Britannique, mes proches sur la côte Est aussi... Cette situation est affligeante .

Des programmes, financés à hauteur de 80 millions de dollars, sont mis en place par le gouvernement albertain pour attirer les jeunes médecins en milieu rural. Deux étudiants en médecine se rendront à Peace River de septembre à mai. Mais les résultats peinent à se faire ressentir. À Falher, au sud de Peace River, le seul médecin partira, lui, en mai.