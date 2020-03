En temps de crise, les Témiscabitibiens se tournent vers les producteurs locaux

Des producteurs agricoles de l’Abitibi-Témiscamingue ont constaté un accroissement de la demande pour leurs produits depuis la mise en place des consignes de distanciation sociale du gouvernement. Si experts et élus martèlent que le pays n’est pas à risque de pénurie, on s’attend à une vague d’amour et de soutien des consommateurs pour les aliments de proximité.

En Abitibi-Témiscamingue, on est un peuple qui se tient les coudes serrés, on veut continuer à bien vivre dans notre petite région!, écrit la Boulangerie Lacroix de Normétal sur sa page Facebook en publiant la photo d’une étagère vide de ses produits dans une épicerie de la région. Nos tablettes sont vides, mais les autres fournisseurs de pains...

L’engouement pour les producteurs alimentaires de la région est réel. La petite ferme laitière Boréalait ajuste même sa production à la hausse, en fonction de l’accroissement de la demande observée.

Ça a eu une incidence positive sur nos ventes. Cette semaine, on manque déjà de produits qu’il va falloir refaire au courant de la semaine, des produits qu’on n’avait pas prévu refaire si vite, surtout au niveau du yogourt, du lait , illustre la copropriétaire de la ferme laitière de Saint-Félix-de-Dalquier, Évelyne Rancourt.

Ça conscientise peut-être les gens aussi, c’est peut-être un effet positif de cette crise-là, d’acheter un peu plus local. Évelyne Rancourt, copropriétaire de Boréalait

Circuits alimentaires courts

La volonté des consommateurs de raccourcir la chaîne d’approvisionnement des produits alimentaires, c’est d’ailleurs une variable qu’observe Mme Rancourt depuis le début de l’aventure Boréalait. Elle croit cependant que les effets de la prise de conscience collective pourraient durer au-delà de l’actuelle crise.

La hausse depuis la semaine passée due à la pandémie de coronavirus, c’est peut-être plus par crainte de manquer de produits, je pense. Mais je pense que ça conscientise aussi les gens que quand on produit quelque chose près de chez nous, on est sûrs de la provenance. La mondialisation a quand même ses limites et ça nous pète en pleine face aujourd’hui. Je pense que c’est comme un reset.

À la ferme Paul Richard et fils, qui produit les œufs Richard distribués partout dans la région, on est aussi en mode accéléré pour être en mesure de répondre à cette hausse de la demande de l’ordre de 25 à 35 %, c’est-à-dire qui se compare à la période des fêtes. Avec le même nombre d’employés, on doit classer plus d’œufs pour le marché de l’Abitibi , résume l’actionnaire Maurice Richard.

Il se veut cependant rassurant. Ses 150 000 poules distribuées dans les installations de Rivière-Héva et de Val-d’Or vont continuer à pondre. Tout est sous contrôle, on est capables de fournir ce que la population demande en œufs , assure-t-il.

La vague d’amour, une opportunité?

Le président régional de l’Union des producteurs agricoles (UPA), Pascal Rheault, confirme l’engouement pour les produits locaux. Mais est-ce une opportunité? Pas si vite, prévient M. Rheault. On sait qu’on a un pouvoir de transformation X, on ne pourra pas le dépasser. Et on sait que c’est du court terme. Mais que le monde prenne conscience qu’on fait des bons produits ici, qu’on est à proximité, je pense que c’est à ce niveau qu’on a de quoi à gagner , nuance-t-il.

On fait tout ce qui est en notre pouvoir pour ne pas briser la chaîne. On protège nos producteurs, nos organisations pour ne pas que le monde tombe malade. La ferme, c’est la première chaîne de production et souvent l’agriculteur est le seul employeur sur sa ferme , fait-il valoir, précisant que le moral des producteurs est « bon ».

Pour nous, l’important, c’est de nourrir notre population. La première priorité du gouvernement, c’est de briser la chaîne de la COVID-19 pour ne pas qu’elle se transmette, mais la deuxième priorité, c’est de nourrir la population. Pascal Rheault, président régional de l’UPA

Le Canada, dernier pays à subir la pénurie, selon un spécialiste

Produits laitiers et œufs, ces produits sont tous assujettis à la gestion de l’offre, rappelle tout de même le directeur du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l’Université Dalhousie, Sylvain Charlebois. Peu importe ce qui arrive avec la pandémie, ça va toujours être l’achat local qui prévaut, parce qu’il y a un système de quotas. On produit ce dont on a besoin au Québec et au Canada, donc ça ne changera pas , explique-t-il.

Il souligne par ailleurs qu’en tant que producteur important dans le domaine agroalimentaire, avec des productions de fruits et légumes, de porc, de bœuf ou de céréales, le Canada, avec sa faible population, devrait continuer à exporter des denrées. On a une économie ouverte, on n’est que 37 millions, ce qui n’est pas énorme pour un si grand pays. On a beaucoup de ressources. De tout garder serait un peu égoïste , illustre-t-il.

Mais est-ce qu’il sera toujours possible de manger des bananes et de boire du café au petit déjeuner? Personnellement, je ne suis pas très inquiet à ce niveau-là, les chaînes d’approvisionnement, aux niveaux local, national et international sont quand même résilientes. Tant que le commerce international n’est pas perturbé, j’ai l’impression que le Canada serait le dernier pays à manquer de nourriture. On est assez choyés et peut-être qu’on l’a oublié un peu avec le temps , indique-t-il.