COVID-19 : la direction des épiceries en vrac renforce les mesures d'hygiène

À l'épicerie AKI à Val-d'Or, les propriétaires ont vu une hausse de l'achalandage et l'arrivée de nouveaux clients.

Jolyane Luneau essaie le plus possible d'effectuer le remplissage pour les clients et demandera à une personne de se laver les mains à nouveau si elle touche à son téléphone cellulaire.

Le monde est plus sensibilisé on dirait, avec tout ce qui se passe, les gens ont plus peur, mais chez nous, c'est tellement contrôlé et encadré. Dans notre magasin, on voit toujours nos clients. Si quelqu'un se mouche ou éternue par exemple, on va le voir et on va lui dire d'aller se relaver les mains , dit-elle.

À Rouyn-Noranda, dans ce climat d'incertitude, les propriétaires de La Semence ont demandé à la plupart des employés de ne pas venir travailler. Caroline Nolet s'attend à une baisse d'achalandage.

Nous avec les mesures, on ne voit pas qu'il y a plus de danger d'acheter en vrac présentement. On prend de bonnes mesures, on fait bien les choses. C'est sûr que présentement, on essaie d'encourager les petits commerces locaux. Ça va être difficile pour les petites entreprises. On peut acheter des cartes-cadeaux si on ne veut pas acheter , suggère Caroline Nolet.

Les clients portent des gants dans la section de produits en vrac dans le magasin d'alimentation La Semence. Photo : Radio-Canada / Emily Blais

Dans les IGA, les contenants réutilisables ne sont plus acceptés pour le moment en raison de la pandémie du coronavirus.

Comme d'autres commerces, le IGA Marché Demers à Malartic invite les familles à envoyer une seule personne en épicerie, d’éviter de s’y rendre avec des enfants ou des personnes âgées et de maintenir un mètre de distance avec les autres clients.

Les entrepreneurs demandent aux personnes qui présentent des symptômes de grippe de ne pas se présenter en magasin.