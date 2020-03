Séries, musées et musique pour se divertir virtuellement pendant la COVID-19

ICI Tou.tv et l’ONF ont sauté dans le train en diffusant plusieurs séries, films et documentaires gratuitement. Même chose du côté du Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) ainsi que de l’Orchestre métropolitain.

Ainsi, le chef d’orchestre Yannick Nezet-Séguin a offert une prestation sur le compte YouTube de l’Orchestre métropolitain. Avec son conjoint et altiste de l’OM, Pierre Tourville, ils ont interprété un extrait du 2e mouvement de la Sonata Arpeggione de Schubert. Yannick Nezet-Séguin a promis d’autres prestations sur ce compte.

La musique est essentielle. Elle nous permet de nous connecter, même si nous ne pouvons être physiquement près les uns des autres. J’invite tous les jeunes musiciens, et les moins jeunes, à faire comme nous, à partager leur art, leur pratique musicale, sur les médias sociaux. Yannick Nezet-Seguin

Une offre quotidienne au musée

Si nos portes sont fermées, celles qui sont virtuelles restent bien ouvertes , écrit également le Musée des beaux-arts de Montréal.

Plusieurs initiatives sont mises en place. Tout d’abord, tous les matins, le MBAM s’engage à déposer une proposition culturelle sur ses pages Facebook et Instagram. On nous promet des œuvres de sa collection encyclopédiques, des balados, des vidéos, des jeux-questionnaires et plus encore.

L’exposition «Momies égyptiennes : passé retrouvé, mystères dévoilé» sur l'application du Musée des beaux-arts de Montréal Photo : Musée des beaux-arts de Montréal

La première activité proposée est l’exposition Momies égyptiennes : passé retrouvé, mystères dévoilés. Le Musée offre gratuitement l’audioguide de l’exposition sur son application mobile. Les auditeurs et auditrices y découvriront l’exposition en provenance du British Museum jusque dans ses plus menus détails, en plus d’accéder aux images et aux secrets les mieux gardés des momies millénaires. Toutefois, il faut être patient, car l’engouement crée une lenteur pour le téléchargement de l’audioguide.

Des séries en rafale

ICI Tou.tv a décidé d’offrir sur le volet gratuit quelques séries qui n’étaient jusqu’ici disponibles que sur l’Extra. Deux séries vont ravir les téléspectateurs et téléspectatrices.

On pourra voir la deuxième saison de Plan B avec Sophie Lorain en vedette. Elle y joue le rôle de Florence, une populaire animatrice de radio qui utilise le pouvoir des ondes pour défendre les droits des femmes, une chronique à la fois. Un drame familial la poussera à faire appel aux services spatiotemporels de Plan B.

Evelyne Brochu et Virginie Fortin Photo : Radio-Canada

Trop de Marie-Andrée Labbé présente les deux sœurs Anaïs, incarnée par Virginie Fortin et Isabelle, jouée par l’actrice Évelyne Brochu. Les trois saisons de 13 épisodes, chacune est offerte sur ICI Tou.tv.

Films et documentaires sur le site de l’ONF

Sur le site de l’Office national du film, plus de 4000 titres sont offerts. Parmi eux, des nouveautés qui viennent tout juste d’être mises en ligne.

L’une d’entre elles est la série Ramaillages de Moïse Marcoux-Chabot en six épisodes qui dépeint la ruralité gaspésienne avec des citoyens et citoyennes de différentes générations. Le documentaire se penche sur les différents mouvements prônant l’autonomie alimentaire et l’approche communautaire.

Ramaillages, ça montre à peu près une année en Gaspésie, au fil des saisons, avec plein de gens qui habitent le territoire et qui sont tous inscrits dans des projets ou des mouvements collectifs , raconte Moïse Marcoux-Chabot, le réalisateur de la série documentaire lors d’une entrevue avec Radio-Canada.

La série documentaire «Ramaillages» Photo : Courtoisie: ONF

Et pour rire et se détendre, la websérie d’animation La liste des choses qui existent est également disponible sur le site de l’ONF. Inspirée de la bande dessinée du même nom, la série met en scène les dessinatrices Cathon et Iris, deux filles curieuses et extravagantes.

Aussi, Les artisans de l’atelier, un long métrage documentaire de Daniel Léger propose une incursion dans la vie quotidienne de L’artisan, un atelier où sont embauchés une quinzaine de travailleurs ayant une déficience intellectuelle.

Finalement, on pourra assister au Festival international du film sur l’art (FIFA) en ligne avec divers films présentés du mercredi 18 mars au dimanche 29 mars à minuit. Le forfait qui permettra de choisir parmi une sélection de 140 films coûte 30 $ et peut évidemment être acheté en ligne.