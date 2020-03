Les restaurateurs ne mettent plus la table en raison de la COVID-19

Selon le professeur en marketing de l’Université du Manitoba, Fan Wang, les restaurateurs qui n’ont pas sauté le pas du commerce en ligne et de la livraison sont fortement en danger.

Les personnes qui n’ont pas de présence en ligne et qui n’ont pas ces systèmes de communication avec leurs clients n’auront simplement aucun chiffre d’affaires , prévient Fan Wang.

L'Association manitobaine des restaurateurs et des services de nourriture a d’ailleurs indiqué mardi par communiqué qu’elle invitait fortement le public à avoir recours aux services de livraison et de vente à emporter.

Elle explique par ailleurs que près de 60 % des restaurateurs de l’association ont choisi de fermer leurs portes afin d’éviter les rassemblements dans leurs salles à manger.

Pour ceux qui demeurent ouverts, des mesures d'éloignement social sont mises en place.

Sachit Mehra est propriétaire du restaurant East India Company. Selon lui, la situation est inédite.

Lundi soir, nous avons pris la décision de nous limiter à un service à emporter et en livraison. Pour nous, c’était la sécurité de nos employés et de nos clients qui était la chose la plus importante. Je pense que c’est la chose la plus responsable à faire en ce moment , explique le restaurateur.

Il invite d’ailleurs ses confrères à faire de même.

Avec près de 80 employés entre son restaurant à Winnipeg et celui à Ottawa, il dit ne pas vouloir se défaire de ses salariés. Toutefois, la réalité économique de la COVID-19 est un coup dur pour les affaires.

Normalement à midi, on a environ 80 à 120 couverts, maintenant on a peut-être deux appels. Et pourtant, nous sommes populaires à Winnipeg , remarque Sachit Mehra.

Selon ce dernier, la situation pourrait être tenable pendant deux à trois semaines, mais ensuite ça va devenir vraiment grave .

D’autant que les effets sur les affaires pourraient durer. Selon Sachit Mehra, elles prendront du temps à revenir à la normale, même après la disparition de la pandémie.

En attendant, il invite les clients à soutenir les restaurateurs en commandant des plats à emporter.