Un premier cas de COVID-19 en Outaouais

Un premier cas de COVID-19 a été dépisté en Outaouais, mercredi. Selon le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais, il s'agirait d'une personne qui a récemment voyagé.

La personne malade aurait pris toutes les précautions nécessaires et serait maintenant en isolement volontaire chez elle. Contrairement à leurs homologues de l'Ontario, les représentantes de la santé publique outaouaise n'ont pas voulu dire d'où revenait la personne malade, ni de quelle partie de la région elle est originaire.

Nous devons préserver à tout prix la confidentialité des personnes touchées. Josée Filion, présidente-directrice générale du CISSS de l'Outaouais

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux a lancé son enquête pour retracer et contacter toutes les personnes qui ont été en contact avec la personne malade. Depuis le 6 mars, l'établissement de santé a reçu les résultats de 281 tests de dépistage. L'établissement de santé est toujours en attente d'environ 200 résultats, selon sa présidente-directrice générale, Josée Filion.

Plus de tests

Il ne faudra pas non plus se surprendre si d'autres cas faisaient leur apparition, selon la Dre Carol McConnery, médecin-conseil à la Direction de santé publique.

Quand on fait plus de tests, on va en trouver d'autres , a-t-elle souligné. La clinique de dépistage de la COVID-19 qui a ouvert ses portes samedi a maintenant la capacité d'effectuer de 60 à 70 tests quotidiennement. Lors de son ouverture, elle en effectuait au maximum 56 par jour.

Le CISSS Centre intégré de santé et de services sociaux espère également que l'ouverture imminente de nouveaux laboratoires décentralisés pour le dépistage va accélérer le processus, car certains patients doivent attendre plusieurs jours avant de savoir s'ils ont ou non la maladie.

Le nombre total de cas au Québec s'élève maintenant à 94.

Québec compte aussi accélérer la cadence de ses efforts de dépistage. Les autorités espèrent être capables d’effectuer quelque 5000 tests par jour d’ici vendredi.

Ce chiffre correspond environ au nombre total de tests effectués par les scientifiques de la province à ce jour, soit près de 5200. Quelque 3600 personnes sont toujours sous enquête.

En plus de recenser un premier cas de COVID-19 en Outaouais, les autorités sanitaires québécoises ont aussi fait état d’un premier décès dû au virus. Il s'agirait d’une personne âgée de la région de Lanaudière qui aurait eu des contacts étroits avec une personne revenant de voyage.

Le directeur de la santé publique, le Dr Horacio Arruda, a quant à lui expliqué que, selon certaines projections, il faudra attendre une douzaine de jours avant de récolter les fruits des efforts de distanciation sociale dans la province.