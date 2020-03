La Ville met sur pied un comité de soutien aux entreprises gatinoises

Son objectif est d’arrimer les actions des organismes qui offrent leur aide aux entreprises affectées par la pandémie, a précisé la Ville par voie de communiqué. Le Secrétariat au développement économique de la Ville va en assurer la coordination.

Plusieurs commerces vivent des moments difficiles et des solutions locales sont possibles , a reconnu le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin.

Je vous invite à encourager les entreprises d'ici. Chaque fois que vous dépensez le moindre sou, ciblez l'achat local. Plus on peut dépenser chez nous, plus on aide notre monde à continuer à travailler.

Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau