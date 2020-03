Il faut réserver les masques au secteur de la santé, dit Horacio Arruda

Le directeur national de santé publique du Québec, Horacio Arruda, demande aux Québécois de ne pas utiliser des masques pour prévenir la contamination par la COVID-19 car ils doivent être réservés au personnel de la santé et aux patients infectés.

Le Dr Arruda invite plutôt les Québécois à se concentrer sur les consignes de prévention diffusées par le gouvernement du Québec, notamment le lavage des mains.

Il affirme que le masque doit être réservé aux soins afin d’éviter qu’un patient malade contamine les autres. L’usage de masques par la population à des fins de prévention risque de causer une pénurie dans le réseau de la santé

Le gouvernement invite les Québécois à partager la vidéo sur tous les réseaux sociaux afin de sensibiliser la population à cet enjeu.

On me demande souvent si les gens doivent porter un masque toute la journée. La réponse, c’est que le masque n’est pas un moyen de prévention des infections dans la communauté. Il est réservé aux épisodes de soins. Si vous voulez vous protéger, ce n’est pas le masque qui est important. Lavez-vous plutôt les mains! Horacio Arruda, directeur de la santé publique du Québec

Le Dr Arruda a lancé ce message dans une vidéo publiée à l'adresse Québec.ca/masques. Le gouvernement demande aux Québécois de partager la vidéo sur tous les réseaux sociaux afin de sensibiliser leurs concitoyens à cet enjeu.

Maintenant 31 cliniques de dépistage au Québec

Et pour tester de plus en plus de Québécois, neuf autres cliniques désignées pour le dépistage de la COVID-19 ouvrent leurs portes mercredi.

Elles s'ajoutent aux 22 déjà en opération, pour un total de 31 cliniques.

Celles qui augmentent l'offre de service mercredi se trouvent au Saguenay-Lac-St-Jean (deux nouvelles cliniques), deux autres à Montréal, trois en Chaudière-Appalaches, une à Laval et une dans les Laurentides.

Les prélèvements peuvent être faits sur place.

Ces cliniques sont toutefois sur rendez-vous uniquement. Les gens qui s'inquiètent pour leur santé ou qui présentent des symptômes associés à la COVID-19 – les principaux étant la fièvre, la toux et les difficultés respiratoires – doivent appeler la ligne Info-Coronavirus, soit le 1 877 644-4545 où des infirmières attribueront des rendez-vous, si nécessaire.