La LHJMQ annule la séance de repêchage à Sherbrooke

La troisième séance de sélection 2020 de la LHJMQ à Sherbrooke n'aura pas lieu comme prévu au Palais des sports Léopold Drolet le 6 juin prochain. La nouvelle a été confirmée par voie de communiqué mercredi matin par la ligue.

La séance se tiendra plutôt en ligne, ce qui veut dire que le public n'y aura pas accès comme c'était le cas par le passé. L'an dernier, 5000 personnes s'étaient déplacées au Palais des sports pour assister à ce moment unique pour les jeunes joueurs qui aspirent à se tailler une place dans le circuit Courteau. L'événement attire les hockeyeurs, leurs familles, les journalistes, les amateurs et le personnel des équipes de la ligue.

C'est un événement dans le passé, qui a eu des retombées de 1,8 million de dollars pour la région. C'est toute une équipe qui travaillait sur ce repêchage depuis huit mois en plus assurer les opérations de la saison régulière. Charline Durand, directrice des opérations pour le Phoenix de Sherbrooke

Cette nouvelle survient 24 heures après l'annonce de l'annulation de la saison régulière. Seul baume pour la formation sherbrookoise: elle remporte le trophée Jean Rougeau, ayant terminé au premier rang de la LHJMQ pour la saison 2019-2010. Le classement final a été établi au prorata de la saison.

On n'a pas vraiment le temps de réagir avec émotion à tout ce qui se passe. On doit s'occuper des remboursements des billets, on doit parler avec nos abonnés , nos commanditaires. Les gens ont beaucoup de questions pour nous en ce moment , ajoute Charline Durand.

Dans le contexte de la pandémie, le personnel du Phoenix a adopté le télétravail afin de respecter la demande du gouvernement Legault de distanciation sociale.