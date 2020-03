COVID-19 : risque d’erreurs de modération alors que les réseaux sociaux se fient à l’IA

Tandis que la désinformation au sujet de la COVID-19 se répand sur le web, les équipes de modération de YouTube, Facebook et Twitter devront se fier davantage à l’intelligence artificielle (IA) pour identifier les contenus à retirer des sites, ce qui pourrait mener à plusieurs erreurs.

Facebook et YouTube sont plus durement frappés que Twitter par cette nouvelle réalité. C’est que ces deux sites ont des mesures de sécurité très strictes en ce qui concerne leurs équipes de modération, qui nécessitent que le personnel travaille d’un bureau, dans une pièce sécurisée, où il n’a même pas le droit d’amener son téléphone, par exemple.

Il y a du travail qui ne peut pas être accompli de la maison pour des raisons légales, de sécurité et de respect de la vie privée pour nos employés à temps plein et notre personnel contractuel , a expliqué Facebook dans une déclaration  (Nouvelle fenêtre) publiée sur son site web corporatif lundi soir.

Résultat : les équipes de modération travaillant du bureau ont été réduites dans une optique de distanciation sociale, tout le personnel contractuel a été renvoyé à la maison et ne travaillera pas (tout en étant payé), et la modération de certains contenus moins sensibles pourra se faire à distance par les gens qui ne sont pas au bureau.

Pour pallier le manque de personnel, Facebook se penchera donc davantage sur ses algorithmes d’intelligence artificielle pour identifier les publications qui ne respectent pas ses conditions d'utilisation.

Il y aura peut-être de plus longs délais de réponse [aux requêtes des utilisateurs et utilisatrices] et davantage d’erreurs , a reconnu un porte-parole de l’entreprise en entrevue avec Reuters.

Mardi soir, des personnes tentant de partager des articles de médias reconnus, tant sur la COVID-19 que sur d’autres sujets, ont vu leurs publications marquées à tort comme indésirables (spam).

L’entreprise a toutefois assuré que cela était le résultat d’un bogue, et non de ses nouvelles politiques de modération.

Des changements du côté de YouTube et de Twitter

YouTube, qui se sert habituellement de l’IA pour déceler de potentielles vidéos problématiques avant qu’elles soient passées en revue par des êtres humains, permettra dorénavant à ses algorithmes de retirer des vidéos sur-le-champ.

Les créateurs et créatrices verront peut-être davantage de retraits de vidéos, dont certaines qui ne violent peut-être pas nos politiques , reconnaît YouTube dans un billet de blogue  (Nouvelle fenêtre) .

Pour minimiser les conséquences de ces dérapes potentielles, les chaînes visées ne se verront pas donner d’avertissement en raison du retrait des vidéos, à moins que nous croyions fortement qu'elles constituent une infraction , précise la plateforme. D’habitude, si une chaîne reçoit trois de ces avertissements, elle est automatiquement suspendue.

Les créateurs et créatrices pourront toujours déposer un appel pour contester le retrait d’une de leurs vidéos, mais ce processus pourrait prendre plus de temps qu’à la normale.

Twitter a également annoncé qu’il emploierait davantage l’intelligence artificielle pour retirer des publications, mais que les utilisatrices et utilisateurs ne seraient pas bannis uniquement en raison de ces retraits.