Les concerts en ligne se multiplient en Colombie-Britannique

L’artiste Tsimshian basé à Prince-Rupert a dû annuler ses prochains concerts en raison de l'interdiction de rassemblements de plus de 50 personnes visant à freiner la propagation de la COVID-19.

Les événements récents créent une grande anxiété, de la peur , constate-t-il.

Notre rôle en tant qu’artistes et musiciens est d’offrir du plaisir et du divertissement et on doit continuer de le faire.

Jeremy Pahl, musicien