COVID-19 : les cafés s’attendent à devoir fermer boutique

« On voyait que ça s’en venait », raconte JP Loignon, copropriétaire du café La graine brûlée, en plein coeur du Village. « Quand on a pris la décision de fermer nos cafés, 30 minutes après, le gouvernement Legault annonçait qu’il demandait la fermeture de certains lieux de rassemblement. »

C’était dimanche dernier. Quelques heures plus tard, la direction du Café Oui Mais Non, situé rue Jarry, indiquait à ses clients que ses établissements seraient fermés jusqu’à nouvel ordre. Dans leurs cafés, qui peuvent accueillir en moyenne jusqu’à 120 personnes, il aurait été difficile de se plier aux nouvelles directives, soit de limiter leur capacité à 50 % tout en veillant à bien espacer les tables pour éviter toute transmission.

Malgré une petite recrudescence de la clientèle dans les derniers jours, qu’il attribue à la fermeture d’autres commerces, M. Loignon et ses collègues, à l’instar de plusieurs propriétaires de cafés de la métropole, ont dû se rendre à l’évidence : en cette période trouble, difficile de savoir si ces tendances s'inscrivent dans la durée.

Ça pouvait sembler contre-intuitif de dire “tiens, on va fermer!” en ces circonstances, (mais) on a préféré être plus conservateur que moins, et ne pas prendre de chance, confie-t-il, sans pour autant dénoncer ceux qui, à l’inverse, ont choisi de maintenir leurs activités.

Bien qu’il espère que l’avenir lui donnera raison, JP Loignon estime avoir agi en « interprétant » les consignes données par le gouvernement Legault. Si le premier ministre a été sans équivoque sur la question des bars, des gyms, des bibliothèques et des cinémas, il l’a moins été dans le cas des établissements de restauration et des cafés, n’appelant pas à une fermeture définitive.

C’est sûr que ça a laissé place à l’interprétation, que la directive ne soit pas clairement faite. Le plus clair c’est, le mieux c’est , résume-t-il.

Les fermetures temporaires de cafés se sont multipliées dans la dernière semaine, au gré des nouvelles mesures mises en place par le gouvernement Legault. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

« Pas du tout optimistes, très inquiets »

Confinés à la maison, les travailleurs ont délaissé peu à peu les rues du centre-ville de Montréal, forçant le Café Pista à fermer sa succursale du Quartier des spectacles. Pour les deux autres adresses dans Rosemont, on continue à rouler, mais c’est menu pour emporter seulement , explique Maxime Richard, fondateur et propriétaire.

Les clients sont accueillis à l’avant du café, ce qui permet aux employés de mieux contrôler les allées et venues. Mesures d’hygiènes renforcées, heures d’ouvertures réduites, paiement par carte seulement, tasses réutilisables non acceptées, menu repensé pour éviter toute perte en cas de fermeture; les propriétaires tentent de s’adapter pour garder leurs portes ouvertes, bien qu’ils notent une diminution de près de 90 % de l’achalandage depuis la fin de semaine.

Malgré ces mesures, c’était trop dur à gérer en toute bonne conscience. C’est pourquoi on en est venu à faire du prêt-à-emporter, d’ajouter Alexandre Séguin, partenaire d’affaires de Maxime.

Pour les propriétaires de Café Pista, qui venaient tout juste d’ajouter une troisième enseigne, sur la rue Masson il y a deux semaines, l’incertitude plane. Et il est impossible de miser sur la récente augmentation des ventes en ligne qu’ont provoquées les récentes mesures de confinement, estiment-ils.

« On n’est pas du tout optimistes, très inquiets », avoue Maxime Richard. Entre les réunions des partenaires à toute heure de la journée et les appels avec les banques, il faut épauler les employés. Certains sont forcés de rester à la maison, en isolement préventif.

Les employés, c’est un peu le nerfs de notre gestion. (...) Les directives changent beaucoup au niveau du gouvernement, ne sont pas nécessairement claires et les lignes d’information sont bondées. Maxime Richard, propriétaire et fondateur de Café Pista

Il y a un équilibre à trouver entre la santé des employés et maintenir des emplois , renchérit Charles Ugo Boucher, à la tête des Café Larue & fils.

Si deux de ses employés se sont placés en isolement préventif, d’autres ne se qualifient même pas pour l’assurance-emploi. Et reste à voir s’ils pourront compter sur l’aide de 573 $ par semaine, pour une période de 14 jours, promise par le gouvernement Legault.

Charles Ugo Boucher a lui aussi dû mettre fin temporairement aux activités d’une de ses succursales - l’atelier Waverly - et se limiter aux cafés pour emporter. Avec des employés en moins, des heures réduites et une baisse des ventes, les temps sont durs, d’autant plus que les trois premiers mois de l’année sont toujours les pires en termes de ventes pour les cafés, explique-t-il.

Des cafés choisissent de poursuivre leurs activités, mais se limitent au prêt-à-emporter. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

En attente d’une directive claire

Nous sommes en mode plan de contingence, affirme Charles Ugo Boucher. Mais du financement, on en n’a quasiment plus. Et les banques ne sont pas en mode réaction.

Selon le propriétaire, les institutions bancaires attendent un signal du gouvernement. Et de l’avis de M. Boucher, il ne devrait pas tarder; d’ici les prochains jours, il s’attend à ce que les restaurants et cafés doivent à leur tour cesser leurs activités.

On attend aussi un moratoire sur les hypothèques , ajoute-t-il.

Même son de cloche du côté des propriétaires de Café Pista. On a nos banques qui nous appellent, pour nous dire qu’il y a des mesures, qu’il y aura des moratoires sur nos paiements de loyer , dit Maxime Richard.

Mais la réalité, c’est qu’on n’aura pas besoin d’un moratoire de deux semaines; on va avoir besoin d’un moratoire d’au moins trois mois pour pouvoir s’en remettre. Maxime Richard, propriétaire et fondateur de Café Pista

On voit que de l’aide s’en vient. Mais serons-nous ciblés par cette aide-là? s’inquiète l'entrepreneur, qui n’est pas éligible aux prestations d’assurance-emploi. On ne sait pas. Ni à quel moment cette aide va venir.

Au Québec, 74 cas confirmés de COVID-19 ont été recensés à ce jour. À l’instar des cafés et restaurants, les pharmacies, les épiceries, les hôpitaux et les services de transport en commun demeurent notamment ouverts.