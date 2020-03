Des cliniques de dépistage du coronavirus d'ici vendredi en Abitibi-Témiscamingue

Dans une note interne envoyée aux employés, le CISSS-ATCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue indique que ces cliniques seront installées dans chacune des MRC de la région d'ici vendredi.

La ligne téléphonique que la population pourra utiliser pour prendre rendez-vous pour un dépistage sera communiquée dès que les cliniques seront actives , peut-on lire dans la note.

L'objectif est de désengorger les salles d'urgence, où s'effectuent en ce moment les tests de dépistage. Par contre, le CISSS-ATCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue ne dévoile pas le nombre de tests effectués jusqu'à maintenant en Abitibi-Témiscamingue.

Qui reçoit les tests?

Certaines personnes affirment avoir été en contact avec des voyageurs, mais ne peuvent être dépistées.Le CISSS-ATCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue a confirmé que seulement les personnes revenant de voyage peuvent passer le test en ce moment.

La directrice des services professionnels et de l'enseignement universitaire, Annie Léger, explique que la situation pourrait toutefois évoluer au cours des prochains jours.

Comme on n'a pas de cas, vous aurez compris qu'actuellement, on ne fait que dépister les voyageurs. On n'a pas de cas de transmission entre nous, on n'a pas de cas encore de confirmé, c'est certain que le jour où il y aura des cas confirmés, il y aura une multiplication des tests de dépistages , indique Annie Léger.