Se rassembler virtuellement pendant sa quarantaine sur la Côte-Nord

Les rassemblements virtuels se multiplient alors que de plus en plus de Nord-Côtiers s’isolent à la maison pour limiter la propagation de la COVID-19. Un entraînement dans son salon, un cours de danse dans la cuisine ou bien un concert assis confortablement dans son divan, les options sont devenues nombreuses en restant derrière son écran.

Concerts en ligne

Des concerts maison ont commencé à faire leur apparition sur les réseaux sociaux depuis quelques jours afin d’encourager et soutenir les gens dans leur quarantaine.

Autrice-compositrice-interprète originaire de Mani-utenam, Katia Rock fait partie des artistes qui ont lancé de telles initiatives.

Je me suis dit, je vais aller simplement en posant un rideau et en offrant ce spectacle-là pour les gens qui sont confinés à la maison. Tous les spectacles sont annulés alors ça va nous faire du bien d’avoir un peu de douceur dans nos maisons , explique Katia Rock.

Je lance cette idée-là à tous les auteurs-compositeurs, à tous les artistes du Québec, de poursuivre. Katia Rock, autrice-compositrice-interprète

Des internautes ont branché leur page Facebook à leur téléviseur pour écouter le concert de Katia Rock en direct dimanche soir. Photo : Tirée d'une vidéo de Alain Mayer

Mise en forme en ligne

Depuis le début de la semaine, des entraîneuses de Sept-Îles partagent gratuitement leur expertise sur les réseaux sociaux afin de faire bouger les Nord-Côtiers.

La propriétaire de Gym tonique, Mélissa Massé, a fourni un programme d'entraînement à faire à la maison via les réseaux sociaux.

C’est sûr qu’il faut un peu faire les G.O [ NDLR : gentils organisateurs ] avec les enfants, même eux ne sont pas habitués d’être confinés comme ça, donc je trouvais ça intéressant d’offrir quelque chose [...] pour qu’ils puissent garder un certain contact avec l’entraînement pendant le confinement , explique l'entraîneuse.

De son côté, la copropriétaire du studio de yoga et de danse le Chalet, Katéri Dupont, enregistre des séances de 45 minutes en direct ainsi que de courtes capsules vidéo pour permettre aux gens de continuer à danser et de pratiquer le yoga.

C’est comme un geste en même temps. J’ai réfléchi à la chose et je me suis dit, il y a plein de gens qui vont chercher des manières de bouger chez soi et qui vont peut-être être un peu dépourvus, alors je le fais gratuitement et avec mes moyens , avance Katéri Dupont.

Elle-même maman, Katéri Dupont réalise ses vidéos de sa maison avec sa fille.