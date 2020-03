L'Ancienne-Lorette demande le report du paiement de la quote-part

Le maire Émile Loranger, affirme toutefois que le report pourra se faire uniquement à condition que l'agglomération repousse elle aussi la date à laquelle L'Ancienne-Lorette doit payer sa quote-part.

Nous en avons discuté hier et ça fait partie des scénarios. Le prochain versement étant au mois de mai, on a quand même quelques jours pour prendre une décision. Il y a toujours le fait que 50 % de notre budget, on le verse à l'agglomération. Est-ce qu'on va avoir un break à l'agglomération? , demande-t-il.

L'administration Loranger entend demander mercredi à l'agglomération de pouvoir reporter le paiement de la quote-part.

Comme son voisin

L'Ancienne-Lorette serait la deuxième municipalité de la région de Québec, après Saint-Augustin, à annoncer le report du paiement des taxes.

À Saint-Augustin, le prochain versement de taxes municipales prévu en avril est reporté au mois d'octobre.

Mercredi, l’Union des municipalités du Québec (UMQ) proposait aussi de donner un répit aux résidents et aux commerçants. La Ville de Québec ne souhaite pas le faire pour le moment, et Lévis ne s'est pas encore prononcé.

Des points de presse sont prévus en après-midi.

Pas d'isolement à 73 ans

Malgré les directives émises par le gouvernement du Québec, qui demande aux personnes de 70 ans et plus de se placer en isolement volontaire, le maire de 73 ans continue de se rendre tous les jours à l'hôtel de ville.

Dans mon cas, c'est difficile le télétravail. Étant la plus haute autorité de la Ville, je me dois d'être là. C'est moi qui suis responsable du comité de crise. Il faut que je sois là, que je sois accessible en tout temps pour prendre des décisions. Il faut être là pour prendre le pouls comme il le faut , affirme Émile Loranger.

Il se dit tout de même inquiet pour sa santé.

Quelqu'un qui ne serait pas inquiet, ce serait un imbécile. Il faut vivre avec le risque, mais il faut le calculer et ne pas prendre de risque pour rien. Émile Loranger, maire, L'Ancienne-Lorette

Plusieurs mesures ont été mises en place pour réduire les risques de propagation du coronavirus. L'accès à l'hôtel de ville est fermé aux citoyens. Le personnel présent à l'hôtel de ville de L'Ancienne-Lorette est aussi réduit au minimum.

On essaie d'avoir au maximum une personne par service physiquement sur place, au cas où. C'est réévalué tous les jours. De plus en plus, les réunions se font par téléphone. On regarde la possibilité d'utiliser Skype ou FaceTime. Le langage corporel des fois parle autant que l'autre , mentionne Émile Loranger.

Conseils à huis clos

Comme bien des municipalités, L'Ancienne-Lorette tiendra ses prochains conseils municipaux à huis clos.