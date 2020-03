Branle-bas de combat au CISSS de la Côte-Nord : une inhalothérapeute témoigne

Selon une aide-inhalothérapeute, Diane Ostiguy, qui s'est confiée à Radio-Canada, les travailleurs savent qu'ils pourraient attraper le virus en tentant de le combattre.

On s'en va vers un marathon. On sait qu'il y a des gens qui vont tomber au combat parce que les professionnels de la santé ne sont pas à l'abri d'attraper ce virus-là .

Diane Ostiguy explique que des efforts considérables sont présentement déployés par les équipes pour prévoir comment elles pourraient demeurer fonctionnelles avec des effectifs réduits.

Il y a de la formation qui s'en vient. Il faut rassurer les équipes. Leur dire voici les faits. Voici à quoi on peut s'attendre. Si on regarde ce qui se passe ailleurs, le pire scénario équivaut à ça.

On a ressorti les plans de la pandémie de H1N1 et là on les met au goût du jour.

Diane Ostiguy, assistante inhalothérapeute