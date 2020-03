Coronavirus : Avalanche Québec suspend ses bulletins d'avalanche

Cette décision prendra effet à partir de jeudi soir, le 19 mars, jusqu'à nouvel ordre.

Le dernier bulletin émis sera donc valide pour la période allant de vendredi à dimanche, le 22 mars.

Avalanche Québec précise que la Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ) maintient pour sa part sa présence sur le territoire gaspésien.

Les skieurs et planchistes sont toutefois appelés à faire preuve de prudence, puisque le risque d'avalanche est actuellement considérable dans l'alpin et la limite forestière.

Par ailleurs, l'organisme rappelle que des téléphones publics sont disponibles au camping de la Rivière et au stationnement de la Boussole, situé à la jonction des routes 299 et 11. Internet est disponible près du centre de découverte et de services du parc national de la Gaspésie.