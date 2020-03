Restrictions sur les médicaments d'ordonnance au Nouveau-Brunswick

L’Association des pharmaciens du Nouveau-Brunswick ( APNBAssociation des pharmaciens du Nouveau-Brunswick ) et l’Ordre des pharmaciens du Nouveau-Brunswick ont annoncé ce changement mardi.

La mesure a pour but de prévenir de possibles pénuries de médicaments si des patients tentent de constituer des réserves comme c’est le cas avec certains produits d’hygiène personnelle, explique un pharmacien propriétaire et membre du conseil d’administration de l’ APNBAssociation des pharmaciens du Nouveau-Brunswick , Dennis Abud.

Parce qu’on ne veut pas se trouver dans une situation comme avec le papier de toilette[...] on limite les ordonnances à 30 jours. Ça va juste assurer qu’on a des médicaments pour tout le monde , affirme Dennis Abud.

Les patients qui reçoivent habituellement leur médicament d’ordonnance en quantité suffisante pour 60 ou 90 jours à la fois doivent donc maintenant se rendre à leur pharmacie chaque mois. La mesure crée du mécontentement, mais elle est nécessaire, selon les pharmaciens.

On a eu des gens qui n'étaient pas contents. On est tous ensemble dans cette pandémie-là et il faut faire la bonne chose pour tous les gens de la province et tous les gens du pays, souligne Dennis Abud.

Solutions de rechange pour les personnes malades

Les pharmaciens demandent à toute personne qui présente des symptômes similaires à ceux de la COVID-19 (fièvre, nouvelle toux ou difficulté respiratoire) de ne pas aller chercher elle-même ses médicaments d’ordonnance.

C’est important que si vous visitez la pharmacie, que vous ne soyez pas malades. Si vous êtes malades, les pharmaciens ont souvent des services de livraison gratuite. Sinon, envoyez quelqu’un d’autre chercher les médicaments. Ce sont toutes de bonnes choses, de bonnes directives qu'on aimerait que les gens suivent , ajoute Dennis Abud.

Le pharmacien recommande aux personnes âgées, en particulier, de rester chez elles dans le contexte du coronavirus et de faire appel au service de livraison de leur pharmacie ou à leurs proches pour obtenir leurs médicaments d’ordonnance.

La limite de 30 jours s'applique à tous les médicaments d’ordonnance et elle restera en vigueur jusqu’à la fin de la pandémie, précise Dennis Abud.