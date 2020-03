Visite guidée de la clinique de dépistage de la COVID-19 à Saguenay

Radio-Canada a visité la clinique de dépistage du coronavirus aménagée dans le pavillon des Augustines à Chicoutimi. L’endroit consacré aux soins a été complètement revu pour la cause.

Cette clinique, située près de l’hôpital, a été la première à ouvrir ses portes au Saguenay-Lac-Saint-Jean jeudi. Une deuxième ouvrira mercredi à Alma et une autre jeudi à Roberval.

Visite guidée

À l’entrée, un agent de sécurité assure la surveillance et le respect des consignes. Les règles sont les mêmes pour tout le monde : le lavage des mains est obligatoire. De plus, les personnes avec des symptômes grippaux doivent porter un masque. Ces mesures ont pour but de protéger les patients, mais aussi le personnel soignant.

Les consignes aux patients sont clairement indiquées à la clinique de dépistage de Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Flavie Villeneuve

Trois ou quatre infirmières sont sur place pour rencontrer les malades dans des bureaux de consultation aménagés au cours des derniers jours. Les rencontres durent au maximum dix minutes. Après chacune, les infirmières changent leurs uniformes.

Rappelons que les malades doivent au préalable avoir contacté le 1-877-644-4545 pour avoir les bonnes indications et obtenir un rendez-vous formel dans une clinique de dépistage.

Plusieurs bureaux de consultation sont disponibles pour examiner les patients malades. Photo : Radio-Canada / Flavie Villeneuve

La salle d’attente n’offre qu’un nombre restreint de chaises pour éviter un trop grand rassemblement. D’ailleurs, les patients doivent se présenter au maximum dix minutes avant l’heure de leur rendez-vous. S’ils arrivent plus tôt, ils doivent patienter dans leur voiture à l’extérieur.

Capacité

La clinique de Chicoutimi peut faire environ 140 tests de dépistage par jour actuellement.

Selon la directrice adjointe des services professionnels du Centre de santé et de services sociaux (CIUSSS), Manon Savard, il faut compter jusqu’à cinq jours avant d’obtenir les résultats. Idéalement, le CIUSSS espère diminuer ce délai à 24 heures.

La clinique de dépistage de la COVID-19 est en place au pavillon des Augustines, près de l'hôpital de Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Lynda Paradis

La capacité sera semblable des les deux autres cliniques de la région, à Alma et Roberval. Toutefois, la cadence pourra s’accélérer en fonction de la propagation du virus parce que les cliniques pourront augmenter leur superficie et leur personnel.

D'après les informations de Flavie Villeneuve