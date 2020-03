Les bourses européennes s'enfoncent, les cours du pétrole aussi

À 8 h (HAE), les indices des bourses de Paris et Francfort cédaient un peu plus de 5 %, et celui de la Bourse de Londres, 4,5 %, au lendemain d’une journée marquée par des rebonds variant de 2 % à 3 %.

En Asie, la journée s’est terminée dans le rouge à Shanghai (-1,8 %), Hong Kong (-4,2 %), Tokyo (-1,7 %) et Séoul (- 4,9 %). Toutes ces bourses avaient clôturé la journée de mardi avec des gains de moins de 1 %.

À tous ces endroits, les gains effectués mardi ont donc été effacés, sans compter qu'ils étaient loin de compenser la chute vertigineuse des bourses mondiales survenue lundi.

Mardi, les bourses nord-américaines ont fini la séance en hausse, les investisseurs étant encouragés par diverses mesures annoncées par la Réserve fédérale américaine et par le plan de relance envisagé par l’administration Trump.

Le Dow Jones a fini la journée en hausse de 5,2 %, tandis que le S&P 500 et le NASDAQ se sont appréciés respectivement de 6 % et 6,23 %.

À Toronto, le TSX a gagné 2,6 %.

Le dollar canadien poursuit par ailleurs sa dégringolade. Après avoir chuté mardi de 1,05 ¢ US pour atteindre 70,55 ¢ US, il est passé mercredi matin sous la barre des 70 ¢ US.

Les cours du pétrole s'enfoncent

Les cours du pétrole poursuivent également leur descente mercredi, le baril de référence américain (West Texas Intermediate) touchant son prix le plus bas depuis 2003, à 25,06 $ US.

À 8 h (HAE), le prix avait un peu remonté pour atteindre 25,73 $ US. Cela constitue une baisse d’environ 60 % par rapport à sa valeur du début de l’année. Le baril de Brent de la mer du Nord a suivi la même tendance.

Le prix de l’or noir est pris en étau entre une offre débordante et une demande mondiale sapée par la pandémie de coronavirus.

Demande anéantie, offre excédentaire et guerre de l'offre entre l'Arabie saoudite et la Russie mettent les investisseurs en grande difficulté , résume Naeem Aslam, analyste de marché chez Avatrade.

La pression à la baisse devrait se poursuivre jusqu'à ce que l'Arabie saoudite et la Russie redeviennent raisonnables, ce qui n’est certainement pas le cas à l’heure actuelle , ajoute son collègue Carsten Fritsch, de Commerzbank.

Mardi, Riyad a plutôt annoncé vouloir accroître ses exportations de pétrole à plus de 10 millions de barils par jour, exerçant une pression supplémentaire sur les cours.