La Laurentienne précise comment se terminera le reste de son année universitaire

Parmi les mesures adoptées, il est question de poursuivre les cours dans un autre mode de livraison (en ligne, D2L, Zoom ou autre) pour le reste de l’année académique en cours .

La Laurentienne précise que les professeurs doivent informer leur doyen ou doyenne et le corps étudiant de l’approche qui sera adoptée pour poursuivre les cours dans ce nouveau format, par le 25 mars , dit le communiqué.

Le Sénat précise que les professeurs peuvent modifier le format des méthodes originales d’évaluation pour tous les cours des sessions d’hiver 2019-2020.

Les étudiants du Collège Boréal sauront vendredi quels sont les modes alternatifs de livraison de cours qui débuteront le 23 mars. Photo : Radio-Canada

Pas d’examen dans de grandes salles

Pour éviter tout risque de propagation de la COVID-19, il a été décidé de modifier les examens finaux comme suit :

Tous les examens finaux en face à face (que ce soit pour les cours sur le campus ou pour les cours de la Laurentienne en ligne), pour les semestres 2019FW et 2020W et qui devaient avoir lieu au gymnase Ben Avery, en salle de classe ou dans une salle d’examen de la Laurentienne en ligne n’auront pas lieu dans ce format. Une autre méthode d’évaluation finale (par exemple, un examen maison, une composition, etc.) sera communiquée directement aux étudiants par les instructeurs du cours, en respectant la période d’examen initiale telle qu’établie par le Bureau du registraire.

L’Université Nipissing commence mercredi et pour le reste de la session à offir tous ses cours en ligne ou par une autre méthode à l’extérieur du campus, mais l’établissement demeure ouvert. Photo : Radio-Canada / Yvon Thériault

Les stages se poursuivent

La Laurentienne maintient les stages cliniques, ceux en éducation ou en coopérative.

On continue de demander aux étudiants de respecter les directives de leur site de placement portant sur l’espacement physique, les mesures de précaution et autres , précise l’Université Laurentienne.

L’établissement sudburois fait une mise à jour quotidienne  (Nouvelle fenêtre) des plus récents développements au sujet de la COVID-19 sur son campus.