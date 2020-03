Les élus au temps du coronavirus

Ils sont sollicités de toutes parts, et pourtant, ils doivent souvent mettre en vigueur les consignes d’isolement volontaire qu’ils transmettent à leurs électeurs. Les députés et conseillers municipaux de la région de la Capitale nationale vivent une situation unique, où leur routine quotidienne fait désormais place à de l’improvisation.

Excusez-moi, j’ai un peu de difficulté à me concentrer. Elliott a décidé de jouer de la musique , lance en riant Maude Marquis-Bissonnette. Derrière la conseillère municipale du Plateau, à Gatineau, un écolier en congé forcé troque les blocs Lego pour les instruments de musique.

Comme bon nombre de ses collègues des deux côtés de la rivière, l’élue a déménagé son bureau à la maison.

Les deux prochaines semaines vont être quelque chose! , dit-elle alors qu’elle doit intégrer le télétravail à la conciliation travail-famille.

La conseillère municipale, Maude Marquis-Bissonnette, comme bon nombre de ses collègues travaille de la maison. Photo : Radio-Canada

Depuis vendredi, les réunions à la Ville de Gatineau se font à distance, par télétravail, les événements publics sont carrément annulés et les rencontres aussi. Du moins, jusqu’à vendredi. Après on verra. Même la rencontre du conseil municipal de mardi soir s’est déroulée en télétravail pour la majorité des élus.

Les occasions de rencontrer les électeurs se font de plus en plus rares, mais les questions de ceux-ci se multiplient.

Si bien que jeudi, Mme Marquis-Bissonnette organisera un « Échange en direct avec votre conseillère municipale - Spécial COVID-19 » sur Facebook.

J’essaye d’être un peu créative dans la façon que je vais offrir des services aux citoyens que je représente, mais aussi parce qu’il y a des parents qui m’écrivent pour me dire: ‘’la Ville est fermée, le centre communautaire, les bibliothèques aussi, qu’est-ce qu’on va faire? , explique-t-elle.

La conseillère dit vouloir organiser cette discussion d’une vingtaine de minutes pour répondre aux questions des résidents concernant les projets dans son secteur, le fonctionnement et la prise de décision à la Ville, notamment.

Je vais essayer de répondre aux préoccupations de cette façon-là. On verra si ça lève et si ça intéresse les gens. Maude Marquis-Bissonnette, conseillère municipale du district du Plateau

Un hyperactif en mode télétravail

De l’autre côté de la rivière des Outaouais, le conseiller municipal du quartier Rideau-Vanier, Mathieu Fleury, doit changer ses habitudes de travail du tout au tout. Celui qui est connu pour ses présences assidues lors des événements aux quatre coins de son quartier a vu son agenda être passablement modifié.

Dans toutes les situations, l’hôtel de ville est un peu le point central, donc c’est rare qu’on ne soit pas là , dit-il au téléphone.

Ces jours-ci, le conseiller ottavien communique avec ses quatre adjoints par l’entremise du logiciel Zoom. Les enfants vont et viennent, mais le travail, lui, se fait au même rythme.

Le conseiller du quartier Rideau-Vanier à Ottawa Mathieu Fleury a changé lui-aussi ses habitudes de travail. Photo : Radio-Canada

Les inondations printanières, les tornades et l’accident d’autobus d’OC Transpo, notamment, étaient toutes des crises gérées à partir de l’hôtel de ville. Or, avec une pandémie mondiale, ce sont isolés chez eux, que la majorité des élus locaux doivent faire leur travail.

Ça se fait bien avec le télétravail. J’ai déjà communiqué avec l’Université d’Ottawa, avec les centres communautaires, avec des leaders communautaires et des entrepreneurs. Donc, je suis capable de fonctionner, mon équipe est capable de faire les suivis appropriés et on répond rapidement au téléphone et au courriel , explique-t-il.

Il ignore combien de temps il devra opérer son bureau de cette manière. Toutefois, les directives de Santé publique Ottawa sont claires: réduire les contacts physiques en société, travailler de la maison et limiter les déplacements pour limiter la propagation du virus.

Rassurer les électeurs… en isolement préventif

Au bout du fil, la députée de Hull à l’Assemblée nationale demande si l’entrevue peut se faire plus tôt.

La député libérale Maryse Gaudreault répond en direct à ses électeurs. Photo : Radio-Canada

Le premier ministre du Québec va parler dans quelques minutes et je ne veux pas le manquer , dit Maryse Gaudreault. Députée depuis 2008, jamais n’a-t-elle vécu quelque chose de tel.

Revenue du Maroc le 7 mars, Mme Gaudreault a été l’une des premières députées de l’Assemblée nationale à se mettre en isolement préventif de 14 jours lorsque demandé par le premier ministre François Legault.

Je vous rassure, je vais bien! Je n’ai pas de symptômes , confie-t-elle d’emblée.

Chez elle, c’est une véritable « war room » où le travail est au coeur de son quotidien. Je peux même pas voir mes petites filles! , lâche-t-elle.

Entre les points de presse du premier ministre du Canada et de M. Legault, Mme Gaudreault répond en direct, de façon quasi instantanée à ses électeurs. Le téléphone n’est pas loin, les courriels sont à portée de main et la page Facebook est ouverte à temps plein.

Tout le week-end, j’ai reçu des questions, demandes et commentaires concernant la fameuse ligne 811 et le numéro pour parler à une infirmière. Les gens trouvaient que c’était très long, alors je les encourageais à garder la ligne. Il y a des gens qui revenaient de voyage et qui présentaient des symptômes. Il faut que ces gens gardent la ligne. Dans certains cas, on a pu ensuite les diriger vers le prédépistage pour qu’ils reçoivent un test ensuite , raconte l’élue.

À ce jour, aucun cas n’a officiellement été rapporté en Outaouais.

C’est une nouvelle façon de faire notre travail, mais ce n’est pas cette crise qui va nous empêcher à continuer à communiquer avec nos concitoyens. Maryse Gaudreault, députée de Hull à l’Assemblée nationale du Québec

Lundi, l’Assemblée nationale demandait aux Québécois d’éviter de se rendre dans les bureaux de circonscription des députés et de privilégier les courriels et le téléphone.

L'Assemblée nationale et les députés accordent une grande importance à la santé et à la sécurité des Québécoises et des Québécois et s'assurent de tout mettre tout en œuvre pour les protéger , écrivait l’institution dans un communiqué de presse.

Le bureau du député de la Coalition avenir Québec dans Chapleau, Mathieu Lévesque, a refusé notre demande d’entrevue puisqu’il s’agissait d’un sujet « en lien avec le coronavirus ».

Plus tard, un attaché du député a confirmé que le bureau était toujours ouvert et qu’on demandait aux résidents de suivre les directives de l’Assemblée nationale.