Les Parisiens en confinement

Le silence. C’est ce qui frappe probablement le plus. Dans la capitale française privée du tourbillon caractéristique de ses grandes artères, de la course folle des quartiers d’affaires ou encore des effluves, conversations et rires habituels des terrasses, parcs et écoles, j’ai l’impression de vivre le « jour de la Marmotte ». Après avoir vu des scènes de vide semblables pendant des semaines passées dans une Chine en quarantaine.

Parc Monceau, dans le chic 8e arrondissement de Paris. Fermé comme tous les endroits publics. Privés de ce parcours, des coureurs font du jogging dans les rues avoisinantes. Ils sont cependant rares. Et on entend leurs foulées de loin, en quasi-absence de circulation.

Faire du sport reste permis durant le confinement, à condition de ne pas le faire en groupe. David, croisé devant les grilles du parc, explique pourquoi il va continuer à faire de l’exercice. A priori, on peut courir sans danger (de contracter le virus), donc je pense qu’il faut que l’on prenne de l’énergie. Parce qu’il va falloir lutter contre le virus, forcément , lance-t-il.

Devant les grilles du parc Monceau, David assure que face au nouveau coronavirus, il faut que la France ait un esprit « Coupe du Monde », pour qu’on ait tous « envie de gagner ensemble ». Photo : Radio-Canada / Anyck Béraud

La guerre au nouveau coronavirus. Déclarée par le président Emmanuel Macron dans son discours du 16 mars. Comme l’avait fait un peu plus tôt cet hiver le président chinois Xi Jinping.

Je pense que c’est le seul terme que les Français pouvaient comprendre , affirme Mme Jagu, une résidente du quartier des Batignolles.

Je dois avouer qu’à partir de jeudi dernier, j’avais commencé à me confiner. Mais visiblement, personne n’avait compris. Donc, à moins de parler de guerre, ça passe difficilement là-dedans , ajoute-t-elle. en montrant sa tête de l’index.

La quinquagénaire n’est sortie que pour se procurer des produits frais. Elle appréhende toutefois la période de confinement obligatoire qui s’amorce. Elle précise : Comme je vis seule, c’est extrêmement déprimant .

Une attestation de déplacement, obligatoire pour circuler, avec laquelle on jure de sortir uniquement pour cinq motifs précis et approuvés par les autorités françaises, comme faire les courses au marché ou à la pharmacie. Circuler sans cette dérogation est punissable d’une amende de 135 euros à 360 euros. (Nous avons gommé les informations personnelles.) Photo : Radio-Canada / Anyck Béraud

Plus loin dans la rue marchande, un résident porte un masque. Il lance : On espère que tout va bien se passer, et que Dieu va nous protéger , dit-il.

Être prudents, oui, mais aucune raison à son avis à de céder à la peur, de se lancer dans une frénésie d’achats de denrées dont les images ont tourné en boucle. Dans les situations de crise, il faut rester lucide et sérieux. Et respecter les consignes des professionnels. C’est comme ça qu’on va s’en sortir. Il faut que tout le monde fasse ça , dit-il.

Ils ne sont pas légion à porter des masques, malgré le passage au stade 3 de l’épidémie. L’efficacité des masques contre ce nouveau coronavirus ne convainc pas tout le monde, sans compter qu’il y a une pénurie en France. Ça avait été le cas aussi en Chine, une pénurie au plus fort de la crise, alors que le port du masque est devenu obligatoire durant l’épidémie. Photo : Radio-Canada / Anyck Béraud

Yvon, croisé à la Gare Saint-Lazare, compte suivre particulièrement l’une des recommandations du gouvernement : limiter les contacts quotidiens à 5 personnes. Bien sûr, si c’est le moyen de se protéger et de protéger les autres, évidemment oui , assure-t-il. Il précise que ce sera facile puisqu’ils ne sont que trois à la maison.

Employé en alternance, Yvon fera du télétravail durant le confinement. Photo : Radio-Canada / Anyck Béraud

Il avait espéré rentrer chez lui avant le début du confinement. Mais à midi passé, il n’avait toujours pas de train. Le sien avait été annulé. Moins de destinations seront desservies pendant la quarantaine.

À Montmartre, Carlos, un père de famille, est d’avis que l’isolement obligatoire aurait dû commencer plus tôt. On aurait dû se réveiller quand les Italiens ont commencé à fermer. Ça aurait dû nous mettre la puce à l’oreille quand même , lance-t-il. Pas de panique pour autant, face au nouveau coronavirus. Il va peut-être nous faire peur d’ici deux semaines, on verra à la fin de ce confinement .

Carlos, Oscar et Carmen, à Montmartre, le 17 mars 2020. Photo : Radio-Canada / Anyck Béraud

Carlos a prévu toutes sortes d’activités pour tromper l’ennui avec sa fille et son fils. « Télétravail! », lance Carmen. C’est-à-dire qu’ils regardent la télé , rétorque son père en la taquinant. Plus sérieusement, il précise que des devoirs, des petites promenades de santé, de la cuisine, des crêpes, de la lecture et des jeux sont au programme. Son épouse travaillera de la maison. Lui, il se retrouve temporairement au chômage. Il est guide touristique.

Le parvis de Sacré-Cœur quasi-vide, il faut le voir pour le croire. Et ces touristes n’ont eu que quelques minutes pour admirer le monument religieux. Toujours sur place après l’entrée en vigueur du confinement, ils ont reçu l’ordre de partir. Pas d’amende cette fois-ci. Photo : Radio-Canada / Anyck Béraud

Plus haut, devant le Sacré-Cœur, pendant que des policiers évacuent le parvis tout en vérifiant les dérogations des uns et les cartes professionnelles des autres, on entend des bruits de métal qui s’entrechoque. Un chantier de construction est toujours en branle. Pourtant, le contremaître dit qu’il n’a pas d’attestation pour continuer à travailler durant cette quarantaine, mais qu'il n’a pas le choix. Le gouvernement, il ne l’a pas dit avant, hein, en temps et heure , lance-t-il.

À moins d’une heure du début de l’isolement obligatoire, Romain, qui supervise des chantiers, ne savait toujours pas s’il pourrait continuer à travailler ou non. Quitte à réaménager, autant faire se peut, les horaires des employés pour éviter qu’un trop grand nombre se retrouve au même endroit en même temps. « Le télétravail, c’est impossible dans mon cas », dit-il. Photo : Radio-Canada / Anyck Béraud

Michel a l’air désoeuvré derrière son étal, dans un marché public du 7e arrondissement de Paris. Les gens ne se bousculent pas pour lui acheter ses fines herbes et autres produits. Il explique que sa clientèle se compose surtout de touristes.

Un marché du 7e arrondissement, à Paris, le 17 mars 2020. Photo : Radio-Canada / Anyck Béraud

Mais il montre aussi d’un grand geste le peu d’achalandage chez le boucher et le marchand de fruits et légumes, à côté, pour ajouter que même les clients français ne sont pas au rendez-vous. L’autoentrepreneur doute avoir droit à l’aide promise par le gouvernement. Il résume en deux phrases ce que le confinement signifie pour lui : Oh, bien pour moi, je peux fermer boutique. C’est terminé .

La préoccupation immédiate de Fabien en ce premier jour du confinement de 67 millions de Français, c’est de savoir où il passera la nuit. Il est sans-abri. Sur le coup de midi, au moment où débute la quarantaine, il est assis devant l’une des grandes gares de la capitale. Normalement, il dort à l’intérieur. Il craint une évacuation en pleine nuit, surtout qu’il y a davantage de policiers dans le secteur.