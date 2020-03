Fermer ou rester ouvert? Les salons de coiffure laissés à eux-mêmes

Se considérant potentiellement un fort transmetteur du coronavirus, le salon PariKart a décidé de fermer ses deux boutiques de Lévis pour une durée indéterminée.

On sentait beaucoup d’insécurité de nos employés. On est un fort transmetteur. On passe environ 300 à 400 clients par semaine , explique la copropriétaire Hélène Paré.

Le Salon No 1 à Québec a quant à lui décidé de rester ouvert. Il n’y a cependant plus aucun rendez-vous qui sera pris d’ici le mois d’avril.

Seulement les personnes qui ont des rendez-vous peuvent venir si elles ne présentent aucun symptôme de grippe et qu’elles n’ont pas été en contact potentiel avec le virus, par exemple lors d'un voyage, depuis au moins 14 jours.

Zone grise

La coiffeuse Steena Woo-Giroux aurait préféré que Québec exige la fermeture des salons de coiffure, comme c’est le cas pour les bars et les salles d’entraînements, notamment.

Il y a des salons qui restent ouvert par crainte de ne pas être dédommagés, déplore Mme Woo-Giroux.

Si la situation prend de l’ampleur dans les prochains jours, le salon n’aura d’autres choix que de fermer, déplore-t-elle.

On est assez intelligent pour assumer la décision de fermer, mais on espère que le gouvernement s'en souviendra. Steena Woo-Giroux, coiffeuse au Salon No 1

Le Salon La Chop a aussi laissé tomber les ciseaux pour les prochaines semaines. La propriétaire Sygie Gagné déplore être laissée à elle-même dans cette décision.

On attendait que ce soit clairement dit, mais là on est dans une zone grise. J’ai pris la décision de fermer pour aplanir la courbe, mais ce n’est clairement pas une décision financière , affirme Mme Gagné.

Risque inévitable

La coiffeuse du Salon No 1, Steena Woo-Giroux, trouve illogique que Québec n’exige pas encore la fermeture des salons de beauté et de coiffure alors que les mesures pour limiter la propagation de la COVID-19 sont incompatibles avec sa pratique.

On a plein de [produits] désinfectants partout, mais coiffer d’un mètre ça ne se fait pas , affirme la coiffeuse Steena Woo-Giroux.

C'est très difficile de contrôler. Même si on prend des risques sanitaires très très stricts. Le client lui-même n'est pas certain d'avoir été en contact ou pas avec quelqu’un d’infecté , ajoute Hélène Paré du Salon PariKart.

Une fermeture obligatoire des salons de coiffure permettrait également aux propriétaires qui ont décidé de fermer leurs portes de ne pas devoir s’expliquer devant des clients frustrés de leur décision.