COVID-19 : les organismes francophones s’ajustent à la pandémie

L’Association franco-yukonnaise a annoncé par voie de communiqué l’annulation de toutes les activités culturelles et communautaires à venir d’ici le 30 avril, y compris le forum public « Vieillir en santé ».

L'Association franco-yukonnaise est l'organisme porte-parole des quelque 4500 francophones et francophiles du Yukon.

Le Centre de la francophonie demeure ouvert de 10 h à 15 h les jours de semaine, pour l’instant, bien que plusieurs employés travaillent désormais de la maison.

Pour ce qui est des services d’aide à l’emploi, on est en train d’organiser la possibilité d’avoir des rencontres à distance avec les clients, si clients il y a parce que je crois qu’en ce moment, trouver de l’emploi ça ne va pas être nécessairement la chose la plus facile dans ce contexte.

La directrice générale, Isabelle Salesse, affirme que l’organisme francophone ajustera ses décisions en fonction des recommandations du territoire en matière de mesures préventives.

Jusqu’ici, le territoire du Yukon, par exemple, n’a pas encore annoncé la fermeture des écoles.

Dans les Territoires du Nord-Ouest, les écoles sont fermées par précaution jusqu’à la fête de Pâques.

La première ministre, Caroline Cochrane, avait annoncé cette recommandation de la médecin hygiéniste en chef du territoire, lundi. La Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest a depuis confirmé qu’elle se conformait à cette recommandation.

L’École Boréale à Hay River et l’École Allain St-Cyr à Yellowknife, sont les deux écoles francophones des T.N.-O.

À Hay River, l’École Boréale restera fermée jusqu’au retour des vacances de la relâche le 20 avril.

À Yellowknife, l’École Allain St-Cyr, déjà en semaine de relâche depuis lundi, reprendra pour sa part les classes le 14 avril.

Les employés de la Fédération franco-ténoise (FFT) travaillent à présent de la maison, par mesure de précaution.

La Maison bleue à Yellowknife abrite différents organismes francophones, dont la Fédération franco-ténoise et Radio Taïga

Selon la directrice générale de l’organisme, Linda Bussey, la situation a dû les forcer à remettre à plus tard certains projets comme la révision de son plan de développement global, prévu pour le 19 mars, et la révision du nouveau plan stratégique prévu pour le 21 mars.

La plus grande préoccupation de l’organisme, selon Linda Bussey, sera ce qui adviendra des demandes de financement de la FFT au gouvernement fédéral en ces temps d’incertitude.

On est un petit peu comme une PME en ce moment, on dépend du gouvernement pour nos subventions. Quand j’écoute toutes les dépenses du gouvernement, je suis un peu inquiète par rapport à nos subventions.

L’Association des francophones du Nunavut (AFN) de son côté a annulé toutes ses activités communautaires jusqu’au 6 avril, y compris son gala annuel de la francophonie.

La directrice générale de l’organisme, Karine Baron, espère que la situation ne durera pas trop longtemps, mais soutient que pour l’instant, c’est la sécurité qui prime.

Le Franco-Centre à Iqaluit est le lieu de rassemblement principal des francophones et la salle régulièrement louée pour d'autres événements de la grande communauté d'Iqaluit.

L’Association des francophones, on a beaucoup d’événements culturels et ça donne la chance aux gens de se rassembler, d’être ensemble, d’échanger. [...] et à long terme, de ne pas être en mesure de se rassembler dans un espace commun, c’est sûr que ça va avoir un impact.

.Karine Baron, directrice générale, AFN