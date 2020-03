Avec la crise de la COVID-19, des Sherbrookois se tournent vers les librairies

Avec la fermeture des écoles et des lieux publics, en plus des nombreuses activités annulées, la vie tourne au ralenti pour bon nombre d’enfants et de parents au Québec. Pour combler les longues journées, voire semaines, qui s’annoncent, certains parents sherbrookois se tournent vers les livres et les jeux de société.

On apprend à lâcher prise avec le travail, pour être plus présents avec nos enfants , explique d’emblée Pénélope Thériault, rencontrée à la librairie GGC de Sherbrooke, mardi.

Cette mère de famille dit prendre les choses comme elles viennent, une journée à la fois. Elle s’est déplacée à la librairie à la recherche de cahiers d’activités pour ses enfants.

C’est pour pouvoir continuer l’école avec mon garçon et trouver des activités à faire avec ma fille pendant ce temps-là , continue-t-elle.

De son côté, Annabelle Lauzon, étudiante au cégep de Sherbrooke, est venue acheter des jeux de société dans la même librairie. Deux semaines c'est long et on ne sait pas trop avec le cégep quand ça va rouvrir. Il faut donc passer le temps et on fait ça en jouant à des jeux de société à la maison , explique-t-elle.

Protéger les clients

Étienne-Guy Caza, directeur général de la librairie GGC, assure que toutes les précautions sont prises afin de protéger au mieux les clients. On a augmenté pour l'instant la fréquence de nettoyage. Quasiment 20 fois par jour, on nettoie tous les comptoirs et les postes de paiement , souligne-t-il.

Tout le personnel est là, la clientèle est au rendez-vous alors on a une bonne raison d'ouvrir. Étienne-Guy Caza, directeur général de la librairie GGC

On ne vend pas du périssable. Les gens ce qu'ils viennent chercher se sont des objets pour se désennuyer à la maison , poursuit-il.