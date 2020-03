L'industrie du sirop d’érable aussi touchée par la COVID-19

Alors que la saison des sucres doit débuter incessamment, certaines entreprises œuvrant dans l’industrie du sirop d'érable doivent s’ajuster en raison de la crise de la COVID-19.

Un peu partout dans la province, des établissements de ce secteur reçoivent le public lors de brunchs offerts les fins de semaine.

C’est le cas de la Sucrerie Chiasson de Paquetville, qui a dû suspendre ses activités jusqu'à nouvel ordre. Une suspension qui arrive à l'aube de la période la plus occupée de l’année.

Chez nous, on sert entre 1000 et 1500 repas par fin de semaine.

La suspension des activités a des conséquences sur les employés temporaires, qui travaillent normalement lors de ces repas.

Malgré des pertes financières importantes pour l’entreprise, Line Doiron comprend parfaitement la situation et refuse de fonder trop d’espoir dans une reprise éventuelle.

Je ne veux pas être pessimiste, mais pas trop optimiste non plus. Je suis le cours des choses. On n'a pas le choix de toute façon.

Line Doiron