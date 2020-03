COVID-19 : le parcours parsemé d’embûches des Canadiens qui veulent revenir de l'étranger

Tout est fermé, c’est ça que je ne comprends pas. Ils auraient pu laisser sortir les gens, mais fermer les vols pour ceux qui entrent , a déploré mardi, sur les ondes d'ICI RDI, Chantal Lefebvre, une Québécoise coincée au Guatemala, un pays d'Amérique centrale qui a fermé sa frontière lundi soir.

Mme Lefebvre, qui est en vacances avec son amie et quatre enfants, est inquiète et souhaite revenir rapidement au pays notamment parce qu'elle est en pénurie d'insuline alors qu'elle est atteinte de diabète de type 1.

Elle a affirmé avoir tenté de contacter l'ambassade canadienne à plusieurs reprises, mais en vain.

Ça nous rend un peu anxieux, on ne sait pas trop ce qui va se passer. On ne sait pas si l’hôtel où on reste va fermer, tous les restaurants ont fermé, il y a certaines épiceries qui sont encore ouvertes, donc on est un petit peu pris au dépourvu.

Chantal Lefebvre, une Québécoise coincée au Guatemala.