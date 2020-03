Six conseils pour désencombrer sa maison

Vêtements trop petits, cadeaux inutiles ou jouets inutilisés… le grand ménage s'impose peut-être pour certaines personnes, et en ces temps de pandémie et de confinement à la maison, le temps pourrait se prêter à la tâche.

Caroline Bujold, conseillère en désencombrement à Edmonton, propose d'aller un peu plus loin et de profiter du moment pour tenter le désencombrement (ou « decluttering »), un mouvement proche du minimalisme invitant à réduire les biens que nous accumulons parfois dans nos maisons.

Comprendre son « pourquoi »

Selon Caroline Bujold, il faut d'abord identifier les bénéfices qu’on peut tirer dans le désencombrement, autrement, il est beaucoup plus difficile de l’accomplir.

Pour elle, « la plus grande raison de se désencombrer est pour se simplifier la vie ». Mais, il en existe bien d’autres d’après elle, comme économiser de l’argent, réduire le temps alloué au ménage ou même de se sentir plus en contrôle de sa vie.

Commencer par des biens sans attachement sentimental

Elle propose d'entamer son processus de désencombrement par une section de la maison où les biens n’ont pas de grande valeur sentimentale. Cela peut aider à plus facilement se débarrasser de choses superflues, selon elle. « Désencombrer, c’est comme un muscle. Quand on n’est pas habitué, cela va prendre du temps de bien développer ses réflexes », illustre Caroline Bujold.

L'attrait pour le désencombrement a été remis sur l'avant de la scène par Marie Kondo, qui a eu sa propre série télévisée sur Netflix. Photo : Associated Press

Se poser les bonnes questions pour réduire son attachement aux objets

Pour réduire la valeur sentimentale qu’on accorde à un objet, il faut se questionner sur notre utilisation de celui-ci, affirme la conseillère. Parmi les questions à se poser, Caroline Bujold suggère :

Est-ce que j’utilise l’objet?

L’objet est-il encore en bon état?

Est-ce que je garde l’objet, car on me l’a offert?

Est-ce que je garde l’objet, car j’ai dépensé beaucoup d’argent pour l’avoir?

Si j’avais à refaire l’achat de cet objet, est-ce que je le ferais?

Pour conserver le souvenir de certains objets, certaines personnes optent aussi pour les prendre en photo avant de s’en débarrasser.

Impliquer les enfants dans le désencombrement de leurs objets

Pas toujours facile pour un enfant de se départir d’un jouet, mais Caroline Bujold croit qu’il est possible de le faire si l’enfant est au coeur de la démarche. L’enfant peut par exemple identifier ses jouets préférés et ceux qu’il est prêt à donner à d’autres. Un principe de rotation peut aussi être envisagé, où certains jouets seront mis à l'écart pour quelques mois. À la fin de la période, il peut être plus facile pour l’enfant de s’en départir.

Devoir faire le tri de ses choses peut être une occasion d'apprentissage pour les enfants. Photo : iStock

Éviter d’acheter de nouvelles choses pour « mieux ranger »

Le but étant de réduire les objets à l’intérieur de la maison, il devient contreproductif d’en acheter de nouveau, dit Caroline Bujold.

De plus, en faisant le ménage, on retrouve très souvent des contenants qu’on avait oubliés et qui peuvent servir, ajoute-t-elle.

Se départir des objets dans les endroits appropriés

Les écocentres peuvent prendre beaucoup de choses comme du matériel de construction et des appareils électroniques. La Ville d’Edmonton offre aussi un centre de réutilisation où tout ce qui est en bon état peut être donné.

Les magasins de seconde main sont aussi une option pour les vêtements, mais attention, dit Caroline Bujold, il ne sert à rien de donner ceux qui ne sont pas en bon état. « Une question à se poser : est-ce que moi je l’achèterais? Sinon, ça ne vaut pas la peine. »

Les refuges pour animaux peuvent prendre les dons de jouets pour animaux, mais aussi de serviettes ou de draps. Les bibliothèques acceptent parfois aussi des dons de livres.

Avec la collaboration de Geneviève Laurent