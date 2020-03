La GRC réduit les services au comptoir au Nouveau-Brunswick

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a décidé de limiter le nombre de services offerts au comptoir de son quartier général à Fredericton et dans ses détachements du Nouveau-Brunswick afin de mieux lutter contre la propagation de la COVID-19.

Dès mardi à midi, et jusqu'à nouvel ordre, la police fédérale ne procèdera plus aux prises d'empreintes digitales, aux vérifications du casier judiciaire et aux vérifications de l'habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables.

La GRCGendarmerie royale du Canada ne répondra plus aux demandes d'information en personne.

En revanche, il sera toujours possible de signaler des crimes ou de déposer des plaintes directement au comptoir. Toutefois, on recommande à la population d'appeler au détachement au lieu de s'y présenter en personne. En cas d'urgence, les gens doivent composer le 911.