Une agente de bord implore les voyageurs « d'annuler leurs vacances »

Fanny* dit en vouloir également à la compagnie de ne pas prioriser la sécurité des agents de bord en autorisant toujours l’achat par carte de crédit et la manipulation des cartes d'embarquement. L'agente de bord a demandé l'anonymat pour, dit-elle, protéger son emploi.

Pour sa part, la compagnie Air Transat estime tout faire en son pouvoir pour protéger ses employés.

Nous faisons tout notre possible pour éviter la contagion , affirme Odette Trottier, directrice des communications chez Air Transat.

L'entretien et le nettoyage à bord ont été renforcés, les conseils d'hygiène sont appliqués, du désinfectant à mains est disponible sur tous nos appareils pour l’équipage et les passagers, et le service à bord a été revu régulièrement , dit-elle.

Fanny souhaite pour sa part que soient mises en place des mesures pour soutenir les employés qui dépendent du service de garde pour leur enfant.

Elle corrobore les dires de ses collègues qui se sont exprimés lundi dans un autre article de Radio-Canada, et selon lesquels les gens évitent d'être en contact avec des enfants d'agents de bord.

Une collègue monoparentale dont la famille gardait son enfant en cas de pépin refuse maintenant par précaution , raconte-t-elle.

Fanny comprend la réaction des gens, mais espère que le gouvernement pourra lui aussi offrir de l’aide à ceux et celles qui continuent de travailler à bord de vols.

La seule façon de se protéger en ce moment, c’est d’appeler et dire qu’on est malade , explique-t-elle, tout en sachant qu’il est difficile pour les agents de bord de se rendre à l’hôpital.

Ces jours de maladie sont également puisés à même leur banque de congés et de journées de maladie, précise Fanny.

L'idéal serait que les gens qui n'ont pas à voyager ne le fassent pas, soutient-elle.

Annulez vos vacances , dit-elle en ajoutant que la seule priorité et le devoir des agents de bord devraient être de rapatrier les Canadiens au pays.

Son syndicat, la Composante d’Air Transat du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), demande quant à lui aux employés d’écrire aux ministres. D'autres syndicats se joignent à cette campagne, selon courriel envoyé à tous les agents de bord.

Étant donné que le gouvernement fédéral exige désormais que les individus "s’auto-mettent" en isolement après un voyage international, nous sommes à nouveau le groupe oublié dans les plans du gouvernement. Extrait d’une lettre adressée aux ministres fédéraux par la Composante d’Air Transat du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP)

Odette Trottier précise quant à elle qu’aucun cas de COVID-19 n’a été confirmé parmi les agents de bord d’Air Transat.

Des membres de notre personnel de bord sont en quarantaine et des tests ont été effectués , dit-elle.

Pour sa part, la Composante Air Canada du Syndicat de la fonction publique (SCFP) exerce aussi la pression sur Air Canada pour que la compagnie accroisse ses mesures de santé et de sécurité pour les agents de bord, notamment en limitant tous services non essentiels aux passagers en vol.

Nous faisons pression sur Air Canada pour qu’elle accroisse les mesures de santé et de sécurité pour les agents de bord , dit Wesley Lesosky, président de la composante Air Canada du SCFP.