Des initiatives locales pour aider les personnes en isolement

Des initiatives comme des services de livraison ont été mises en place dans la région pour encourager les personnes à risque à rester à la maison. Le gouvernement Legault a demandé aux personnes de 70 ans et plus et à celles qui sont plus vulnérables de rester chez elles pour éviter qu'elles ne contractent la COVID-19 puisqu'elles sont plus à risque de développer des complications.

De plus en plus d'offres d'aide et des groupes d'entraide en ligne sont visibles en ligne.

Quelques-unes de ces initiatives offrent notamment de livrer des denrées aux personnes en isolement.

Marie-Ève Lamontagne, la propriétaire de l'entreprise Marie Mandoline, située dans le district de Pointe-au-Père à Rimouski, a proposé samedi sur sa page Facebook, de livrer des plats préparés aux personnes en isolement.

Sa proposition a rapidement trouvé preneur puisque sa publication a été partagée plus de 130 fois.

Elle explique s'être retrouvée avec beaucoup de temps libre à combler vendredi après que le gouvernement Legault a demandé aux services de garde de fermer leurs portes.

Je livre à plusieurs services de garde et tout était beau vendredi matin, mais vendredi après-midi, les services de garde devaient fermer. Donc, je me suis ramassée à perdre près de 50 % de mon chiffre d'affaires , explique-t-elle.

Marie-Ève Lamontagne a donc décidé d'utiliser le temps de préparation qui était destiné aux services de garde pour préparer des plats destinés aux personnes en isolement.

J'avais un temps que je pouvais proposer aux gens et je ne voulais pas le passer à ne rien faire non plus. Je voulais le donner à la communauté. Il y a aussi que je ne voulais pas tellement avoir les gens à risque de contamination qui viennent dans mon magasin. En livrant, j'enlevais deux problèmes, finalement , soutient-elle.

Marie-Ève Lamontagne a perdu la moitié de ses clients lorsque les services de garde ont été contraints de fermer. Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

Marie-Ève Lamontagne doit effectuer ses premières livraisons vendredi. Elle livre le menu pour une semaine complète, étant donné que ses plats sont livrés congelés.

Elle laissera les boîtes sur le pas de la porte des gens qui la paieront par virements Interac ou en laissant une enveloppe d'argent comptant.

La propriétaire de Marie Mandoline, Marie-Ève Lamontagne, préférait fermer sa boutique au public et livrer les produits directement chez ses clients, notamment pour éviter que des personnes susceptibles de transmettre le virus se présentent chez elle. Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

La propriétaire de Marie Mandoline raconte également que plusieurs clients lui ont dit se sentir soulagés qu'elle puisse livrer des mets préparés chez leurs proches isolés.

C'était surtout les familles, pour les personnes âgées, elles étaient vraiment soulagées d'avoir une aide comme ça. Marie-Ève Lamontagne, propriétaire de Marie Mandoline

Selon elle, il s'agissait d'un besoin dans la région d'autant plus que plusieurs popotes roulantes ont cessé leurs activités, faute de bénévoles âgés de moins de 70 ans.

Consulter sous forme de texte [COVID-19] Des initiatives comme des services de livraison ont été mises en place dans la région pour encourager les personnes à risque à rester à la maison.

Un service de livraison communautaire à Sainte-Luce

La municipalité de Sainte-Luce se mobilise elle aussi pour venir en aide aux personnes en isolement.

Le conseiller municipal Rémi-Jocelyn Côté a proposé de mettre sur pied un petit service de livraison à domicile pour les personnes qui doivent rester chez eux.

Rémi-Jocelyn Côté espère que son initiative convaincra les personnes plus âgées ou plus vulnérables à rester à la maison. Photo : Radio-Canada / Marie-Christine Rioux

Il propose donc aux personnes isolées de contacter les deux épiceries et la pharmacie de la municipalité pour faire préparer les denrées dont ils ont besoin. Il se chargera ensuite de laisser la boîte chez eux.

Avec cette initiative, il souhaite encourager les personnes à risque à rester à la maison puisque certaines personnes ne respectent pas encore cette règle mise en place par le gouvernement.

Je vous dirais qu'on a encore du travail à faire là-dessus, mais c'est sûr qu'en publicisant le plus possible, je pense qu'on va y arriver, que les gens vont vraiment se permettre de rester chez eux. Rémi-Jocelyn Côté, conseiller municipal à Sainte-Luce

Rémi-Jocelyn Côté souhaite aussi rassurer les citoyens de la municipalité qui sont en isolement. Il souhaite leur rappeler qu'ils ne sont pas seuls.

Je ne veux pas que les gens paniquent avec le manque de fourniture. Je trouve que c'est une belle façon de leur montrer qu'on est là. On est là pour vous. On est là pour vous aider. Faites votre quarantaine. Vous n'êtes pas tout seuls , déclare-t-il.

Son initiative a été annoncée au public sur Facebook lundi soir.

Le conseiller municipal espère que l'information sur ce nouveau service bénévole circule rapidement pour que les aînés et les personnes isolées sachent qu'il existe.

Pour le moment, aucune commande n'a encore été passée, mais une dizaine de personnes se sont manifestées pour faire du bénévolat et livrer les denrées aux résidents isolés.

Je veux aussi enlever l'élément de panique que les gens viennent vider les étagères et qu'après ça, il n'y ait plus rien. De même, au moins, ça permet aux épiciers de garder un certain contrôle à ce niveau-là , conclut le conseiller municipal.

Le supermarché Bernier de Sainte-Luce est fort achalandé ces temps-ci. Photo : Radio-Canada / Marie-Christine Rioux

De son côté, la mairesse de Sainte-Luce, Maïté Blanchette-Vézina, salue ce genre d'initiative.

Elle rappelle aux citoyens de suivre les consignes d'hygiène de base et les recommandations du gouvernement.

Il faut prendre ça au sérieux. Je voudrais que les gens comprennent que, même s'il n'y a pas de cas déclaré en ce moment, au Bas-Saint-Laurent, il faut respecter ça. Maïté Blanchette-Vézina, mairesse de Sainte-Luce

De nombreuses autres initiatives ont été mises en branle au Bas-Saint-Laurent pour rendre la vie plus facile aux personnes placées en isolement.

Des magasins de jouets proposent notamment des livraisons de jeux à domicile, des restaurants préparent des plateaux à déjeuner et d'autres, des plats à emporter.

De nombreux adolescents offrent également leurs services sur les réseaux sociaux pour garder des enfants puisque les écoles du Québec sont fermées jusqu'à la fin du mois.