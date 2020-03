La COVID-19 force la fermeture de plusieurs théâtres winnipégois

À la suite des recommandations du gouvernement manitobain, les théâtres ont dû cesser leurs activités. Cette décision n’est pas sans conséquences humaines et financières.

Dans les derniers jours, le Prairie Theatre Exchange (PTE), le Royal Manitoba Theatre Centre (Royal MTC) et le Théâtre Cercle Molière (TCM) ont annulé les représentations de leurs différents spectacles, ce qui aura assurément une incidence sur les bilans financiers de la saison en cours.

Au PTEPrairie Theatre Exchange , samedi dernier, le directeur artistique, Thomas Morgan Jones, a annoncé que le théâtre annulait le reste de la saison, soit les 14 représentations restantes de By Grand Central Station, ainsi que la totalité des spectacles de The Gingerbread Girl qui étaient prévus vers la mi-avril.

Dans la foulée, c’est aussi le Festival of New Works qui n’aura pas lieu en mai, en plus de tous les programmes éducatifs qui se tenaient dans les locaux du PTEPrairie Theatre Exchange . Les pertes estimées tournent autour de 250 000 $.

Du côté du Royal MTCRoyal Manitoba Theatre Center , l’entièreté des séances de A Thousand Splendid Suns, qui devait prendre l’affiche le 19 mars, ont été annulées. Pour ce qui est de The Legend of Georgia McBride, qui doit prendre l’affiche dès le 23 avril, rien n’est aussi incertain. Pour Kelly Thornton, directrice artistique du théâtre, c’est un immense deuil à vivre pour l’ensemble des artisans derrière cette production.

Vendredi, lorsqu’on a annoncé la nouvelle, il y avait beaucoup de gens en larmes, en état de choc. Les comédiens, mais aussi tous les artisans derrière les costumes et les décors. Il faut comprendre que ça fait des mois que l’on travaille là-dessus.

De son côté, le Cercle Molière a pris la décision lundi de fermer le théâtre jusqu’au 6 avril, tout en demeurant vigilant sur une situation qui évolue d’heure en heure. Pour le moment, ce sont les quatre dernières représentations de la production La liste qui ont dû être annulées. La directrice artistique et générale, Geneviève Pelletier, est loin de céder à la panique, alors que les assises financières du TCMThéâtre Cercle Molière sont solides.

Nos publics représentent 15 à 20 % de nos revenus globaux. On a assuré dans les dernières années que le Cercle était dans une position financière très solide avec ses bailleurs de fonds. Pour l’instant, je ne suis pas en mode panique.

Les pertes, artistiques et économiques, sont nombreuses, mais ces institutions peuvent compter sur des spectateurs fidèles qui, lorsqu’ils peuvent se le permettre, ne demandent pas de remboursement pour les annulations, mais préfèrent soutenir le théâtre en ces temps difficiles.