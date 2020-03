Des procès reportés en raison du coronavirus au Nouveau-Brunswick

Depuis lundi, les accès aux palais de justice au Nouveau-Brunswick sont restreints. Le public n'est plus admis en salle d'audience. Seules les personnes dont la participation est nécessaire aux instances devant les tribunaux, c'est-à-dire les avocats, les plaideurs, les accusés, les témoins, les travailleurs des services d’aide aux victimes et les membres des médias, sont autorisés à participer aux audiences.

Il n'y aura pas de procès avec jury pour les deux prochains mois, de plus les procès qui ne sont pas urgents vont être reportés pour les deux prochaines semaines en cour provinciale , explique le directeur des poursuites publiques du Nouveau-Brunswick, Pierre Roussel.

Pierre Roussel est directeur des poursuites publiques du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Julie-Anne Lapointe

Plusieurs dossiers non urgents seront reportés, mais les affaires criminelles et familiales considérées urgentes par la magistrature seront entendues. Pierre Roussel souligne que les personnes qui sont sommées à comparaître, que ce soit comme accusé ou comme témoin, devront tout de même se présenter en cour. De plus, les enquêtes de remise en liberté auront lieu comme à l'habitude ainsi que les procès dont les accusés sont incarcérés, puisqu'ils sont considérés comme prioritaires. On devra cependant vivre avec la disponibilité des témoins , dit-il.

Les magistraux ont l'intention d'utiliser la visioconférence pour permettre aux personnes qui ne peuvent se déplacer ou qui sont en isolement de témoigner.

Moi ça fait 33 ans que je pratique le droit et c'est la première fois que je vois quelque chose comme ça. Pierre Roussel, directeur des poursuites publiques du Nouveau-Brunswick

Le directeur des poursuites publiques ne craint pas outre mesure l’annulation de procès selon l’arrêt Jordan, qui fixe un délai raisonnable entre le moment de l’accusation et la tenue du procès.

Lorsqu'il y a des circonstances exceptionnelles normalement on ne tient pas compte des délais. On a quand même vérifié et on a obtenu des avis juridiques, après tout on est des avocats... et si une pandémie mondiale n'est pas une circonstance exceptionnelle, et bien on se demande ce qui est une circonstance exceptionnelle!

Avec les délais déjà existants dans le système de justice, le report des procès représente un casse-tête important pour les avocats, comme pour l'administration de la justice.

L'avocat Joël Michaud, de la firme Pink Larkin, estime que les conséquences se feront sentir sur une période de six mois à un an.

Joël Michaud, avocat de la firme Pink Larkin. Photo : Radio-Canada / François Vigneault

Si on reporte les causes qui devaient être entendues cette semaine ou ce mois-ci, si les audiences sont fixées à l'automne, ces causes-là qui devaient avoir lieu à l'automne on les repousse à plus tard. Donc, il pourrait y avoir un impact à très long terme , explique-t-il.

On peut également penser qu'il y aura des effets négatifs pour les victimes et les accusés, puisque certaines causes pourraient être reportées de six mois, voire davantage.