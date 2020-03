La Haute-Gaspésie, où les 70 ans et plus sont nombreux, s'organise contre la COVID-19

Dans une MRC où près d’une personne sur trois est âgée de 65 ans et plus, les mesures de confinement pour se prémunir du coronavirus prennent une autre dimension.

Deux maires, celui de Marsoui et de Rivière-à-Claude, ont l’âge où il est recommandé de demeurer à la maison, plus de 70 ans.

Une directive difficile à suivre pour Ghislain Deschênes, maire de Marsoui, un village de 291 personnes. Son adjointe est en vacances et c’est lui qui assure la garde à l’hôtel de ville. Il s’y rend tous les après-midi et soutient qu’il demeure prudent.

Selon l’Institut de la statistique du Québec, en 2018,les gens de 65 ans et plus représentent plus du quart de la population de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. C’est ce qui en fait la région du Québec avec la proportion de personnes âgées la plus importante soit 26,5 % comparativement à 18,8 % pour l’ensemble du Québec.

M. Deschênes recommande tout de même à ses concitoyens âgés de ne pas faire comme lui et de demeurer à la maison.

Si la situation se complique, il formera une équipe pour livrer l’épicerie et conduire les gens à des rendez-vous médicaux.

Le site internet du village a aussi été mis à jour avec toutes les informations sur la COVID-19, précise M. Deschênes, qui n'a pas envie de lâcher les rênes, malgré la menace.

Le maire de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, Guy Bernatchez a décidé, lundi, de fermer l’hôtel de ville au public. Tous les employés municipaux demeureront disponibles par téléphone et courriel. On veut inciter les gens à respecter les consignes données par le gouvernement, indique le maire.

Surtout que c’est la période où les citoyens se rendent à la mairie pour payer leurs taxes municipales. C’était le cas, lundi. Au moins trois personnes de Saint-Maxime-du-Mont-Louis de plus de 70 ans se sont présentées au bureau municipal. Les gens ne sont pas encore conscients des risques, estime le maire Guy Bernatchez.

Les élus et le comité de sécurité civile de Saint-Maxime-du-Mont-Louis ont prévu de se rencontrer mardi pour faire le point.

Appel au sens civique

Sainte-Anne-des-Monts fait aussi appel au sens civique de ses citoyens pour qu’ils respectent les consignes édictées par Québec afin de freiner la progression de la Covid-19.

Le maire, Simon Deschênes, estime que c’est la seule façon dont la Gaspésie pourra échapper à la pandémie. Là aussi, l’hôtel de ville n’est plus ouvert au public.

Le maire de Sainte-Anne-des-Monts, Simon Deschênes Photo : Radio-Canada / Jean-françois Deschênes

La Ville recommande particulièrement aux personnes de 70 ans et plus, pour qui le coronavirus est plus virulent, de demeurer à la maison et de sortir qu’en cas d’exception comme pour se présenter à un rendez-vous médical. Les gens pourront tout de même sortir prendre une marche , précise le communiqué de la municipalité.

Le maire indique que d’autres mesures seront prises au cours des prochains jours afin de soutenir les personnes confinées à la maison. Qu’est-ce la Municipalité peut faire pour venir en aide? Je pense que c’est de créer un réseau avec tous les partenaires, les organismes, pour voir les services que nous pouvons déployer tout le monde ensemble pour notre population plus vulnérable ou bien les gens de 70 ans et plus. Je crois qu’il y aura d’autres communications à suivre de la part de la Ville de Sainte-Anne-des-Monts dans les prochains jours à cet effet.

Ailleurs en Haute-Gaspésie

À Cap-Chat, comme dans la plupart des autres villages de la Haute-Gaspésie, les bureaux municipaux vont demeurer ouverts au public jusqu’à nouvel ordre.

Pour soutenir les personnes âgées, la mairesse, Marie Gratton, explique que les deux carrefours des 50 ans et plus, celui de Cap-Chat et celui de Capucins ont mis en place une ligne téléphonique pour soutenir leurs membres âgés confinés à la maison. On a un système d’urgence téléphonique qu’on va vérifier et remettre en fonction pour appeler les gens si nécessaire , ajoute la mairesse.

Un camion dans le village de Mont-Saint-Pierre Photo : Radio-Canada / William Bastille-Denis

À Mont-Saint-Pierre, le bureau municipal ne sera ouvert qu’en après-midi seulement.

Le maire, Magella Emond, recommande toutefois à ses commettants de ne pas s’y rendre et d’utiliser le courriel et le téléphone pour contacter la Municipalité. La situation évolue vite, indique le maire qui n’exclut pas une fermeture de l’hôtel de ville si Québec le demande.

La Municipalité a créé une section spéciale sur son site web pour garder la population informée des différentes mesures mises en place en raison de la pandémie.