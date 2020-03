Inquiétudes liées au coronavirus à l’aluminerie d’Alma de Rio Tinto

Le changement des fours de cuisson des anodes de l'aluminerie d'Alma amène son lot d'inquiétudes chez les employés. Au plus fort des travaux, ce sont environ 250 personnes qui devraient être à pied d'œuvre dans l'usine de Rio Tinto, ce qui soulève plusieurs questions en contexte de pandémie.

Le président du Syndicat des travailleurs de l'aluminium d'Alma explique que les employés de la construction seront séparés de ceux de l'aluminerie. Sylvain Maltais appuie l'entreprise pour ne pas mettre la production en péril.

Ce qu'on veut, c'est que l'usine continue à produire, ça, c'est clair, mais c'est sûr de façon à respecter la santé et la sécurité. C'est pour ça qu'on pose des questions de façon régulière et on va faire un suivi auprès de l'employeur , assure-t-il.

Sylvain Maltais critique toutefois la façon dont Rio Tinto gère la crise actuelle. Selon lui, l'entreprise a tardé à mettre en place des mesures pour faire face à la pandémie. Il déplore aussi un manque de communication.

Ça évolue rapidement. Ça change beaucoup d'une journée à l'autre. On comprend ce bout-là. Par contre, c'est sûr qu'on aurait aimé qu'il y ait plus de communication parce que vu qu'il y a un vide, c'est vers nous autres que les employés se tournent pour poser leurs questions, mais ce n'est pas à nous de donner toutes les réponses parce qu'on ne les a pas toutes , fait-il valoir.

Par courriel, la multinationale s'est contentée d'expliquer mardi que toutes les opérations, incluant le changement des fours, se déroulaient normalement, mais que la situation pourrait changer en fonction de l’évolution de la situation.