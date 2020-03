COVID-19 : plus de 2000 épiceries facilitent l’approvisionnement des personnes vulnérables

Le Sudburois Roger Bujold est sorti mardi de l’épicerie de son quartier un peu déçu.

Je voulais avoir des carottes puis des navets, et ils n’en ont plus , explique-t-il.

Mais une affiche à la sortie de l’établissement commercial a remis le sourire aux lèvres du septuagénaire.

Dès mercredi, plusieurs épiceries du groupe Loblaw, dont celle où s’approvisionne régulièrement M. Bujold, réserveront la première heure d’activité - de 7 h à 8 h - aux personnes âgées, handicapées et immunodéprimées.

Par courriel, l’entreprise dit avoir pris la mesure - appliquée par près de 2500 épiceries du pays - en réponse entre autres aux doléances de ses clients.

Les magasins la mettront en oeuvre différemment au niveau local (certains ouvriront plus tôt quelques jours par semaine, d’autres leur réserveront leur première heure d’ouverture, donc nous demandons à nos clients de contacter leur magasin local pour plus d’information , indique un porte-parole.

Les épiceries de Longlac et de Smooth Rock Falls, dans le Nord de l’Ontario, serviront également les personnes vulnérables en priorité jeudi matin.

M. Bujold applaudit la mesure.

C’est une bonne idée, c’est vraiment une bonne idée. C’est trop tôt pour nous, on dort encore. Mais je comprends ça, c’est la vie. Il faut s’adapter à ce qu’on traverse en ce moment , dit-il en riant.

L'épicerie de Smooth Rock Falls dit avoir pris la mesure en raison du nombre élevé de personnes âgées dans la municipalité. Photo : Martin Boucher

Même son de cloche pour Michel Carré qui habite dans le secteur Chelmsford du Grand Sudbury. Âgé de 60 ans, il souffre de colite ulcéreuse.

Je pense que c’est une bonne affaire. J’ai peur d’une infection [à la COVID-19]. Je viens juste de sortir de l’hôpital et je ne veux pas y retourner. Tout est fermé, les rendez-vous avec les médecins ont été annulés, les opérations ont été annulées, on ne peut rien faire , note-t-il.

Pour le président du Club d’âge d’or d’Azilda, Michel Leclair, la mesure vient aussi à point nommé et répond à des inquiétudes de certains membres du regroupement qu’il dirige.

C’est très bien. Plusieurs de nos membres sont âgés et il y en a certains qui n’ont pas la chance de sortir n’importe quand, qui n’aiment pas être autour de beaucoup de personnes, qui sont gênés et anxieux. Michel Leclair, président du Club d’âge d’or d’Azilda

Une ruée vers les épiceries qui fait mal aux aînés

Stéphanie Larose, intervenante au sein du groupe Vieillir chez soi de Hearst, qui vient en aide aux personnes âgées de la région, trouve que la cascade de mesures restrictives liées à la pandémie a lourdement touché les aînés.

Plusieurs ne peuvent plus vaquer à leurs activités régulières de peur de mettre leur santé en danger, ajoute-t-elle.

C’est sûr que c’est un peu paniquant dû au fait qu’il y a beaucoup de changements, beaucoup d’informations qui circulent. On ne sait jamais si elles sont vraies ou non, mais nous, de notre côté, on veut essayer de rassurer [les personnes âgées], les protéger. On leur dit que c’est par amour qu’on met des restrictions à tous les niveaux de notre société. Stéphanie Larose, intervenante au groupe Vieillir chez soi de Hearst

Mme Larose dit apprécier grandement la belle initiative prise par les épiceries, surtout parce qu’elle estime que de nombreuses personnes âgées sont victimes de la ruée vers les épiceries causée par les craintes liées à la pandémie.

Malheureusement, vers 8 h certains matins, il n’y a plus de papier de toilette, les tablettes de viande sont pratiquement vides. On espère que les gens comprendront qu’on doit faire un signe de respect et de partage, qu’on doit laisser la chance à tout le monde de se procurer les articles qui sont nécessaires pour le bien-être de chacun , fait savoir Mme Larose.

Le groupe Loblaw ainsi que la gérante du magasin Freshmart de Smooth Rock Falls indiquent qu’ils suivent l’évolution de la pandémie et continueront d’ajuster leurs mesures en conséquence.