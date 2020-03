Les CPE et services de garde toujours au poste dans l'Est-du-Québec

Les centres de la petite enfance (CPE) ont repris du service comme prévu dans l'Est-du-Québec pour accommoder les enfants de travailleurs de première ligne et de services essentiels .

Le CPECentre de la petite enfance l'Aurore Boréale, à Rimouski, a accueilli deux enfants lundi, six mardi et s’attend à en recevoir encore plus au cours de la semaine.

On pense que les parents avaient déjà pris des dispositions, un plan B, pour cette semaine lors de l’annonce du premier ministre vendredi, mais déjà aujourd’hui, il y a une augmentation. J'ai pu communiquer avec certains collègues de Rimouski. La plupart d'entre eux sont passés de 1 ou 2 à 8 enfants , explique le directeur général du CPECentre de la petite enfance l’Aurore Boréale, Simon Dufresne.

Malgré l’augmentation, ce chiffre reste nettement inférieur aux 37 enfants que l’établissement accueille en temps normaux.

Simon Dufresne, directeur général du CPE L'Aurore Boréale. Photo : Radio-Canada / Simon Rail-Laplante

Même scénario du côté du CPECentre de la petite enfance de Matane.

Le centre a accueilli sept enfants dans son centre des P'tits loups de mer lundi, 14 mardi et s'attend à en recevoir environs 19 d'ici la fin de la semaine.

La garderie accueille normalement un maximum de 68 enfants.

On s’ajuste au fur et à mesure et nos éducatrices sont conscientes que l’information change à toutes les demi-journées, mais je pense qu’on pourra établir une routine d’ici jeudi , affirme la directrice générale du CPECentre de la petite enfance de Matane, Brigitte Desrosiers.

L'installation de la Marmaille a été fermée pour au moins deux semaines pour concentrer la clientèle à l'installation des P'tits loups de mer. Photo : Joane Bérubé

Le regroupement des CPECentre de la petite enfance de la Côte-Nord a refusé notre demande d’entrevue. Son directeur général, Réal Aloise, affirme toutefois que les services de garde d’urgence ont été instaurés et que toutes les équipes travaillent en collaboration.

Effectifs réduits

Le CPECentre de la petite enfance de Matane affirme que lundi, 52 % des services de garde en milieu familial qu’il supervise sont restés ouverts malgré l'urgence sanitaire.

Les autres services de garde ont dû fermer soit parce que les éducatrices étaient en quarantaine volontaire depuis leur retour de vacances ou parce qu’un membre de la maisonnée était vulnérable au coronavirus.

Les enfants clients de ces garderies ont été redirigés vers un CPECentre de la petite enfance à proximité.

La direction affirme, tout comme celle du CPECentre de la petite enfance l’Aurore boréale, fonctionner à effectif réduit pour diminuer les risques de contagion et compte tenu du nombre d'enfants moins élevé qu'à l'habitude, mais que tous ses employés seront rémunérés pendant la période de crise.

On fait des rotations. Pour nos éducatrices qui ont des conditions de santé particulières, on ne les fait pas travailler en présence au CPECentre de la petite enfance , mais on leur fera suivre des formations en ligne. Elles travailleront quand même pour le bien des enfants et seront prêtes quand elles reviendront à la fin de la crise , raconte Brigitte Desrosiers.

Mme Desrosiers indique également que les repas des éducatrices sont fournis gratuitement pendant la période de distanciation sociale afin de diminuer les sorties.

Elle conclut qu’un système de télétravail a été instauré pour les employés du secteur administratif du CPECentre de la petite enfance .

Service de garde d'urgence au primaire

Des services de garde d'urgence ont également été instaurés par les commissions scolaires de l'Est-du-Québec.

Les commissions scolaires avaient pour directive de mettre en place de tels services, si possible dans les écoles à proximité des hôpitaux.

La Commission scolaire des Monts et Marées a accueilli une dizaine d'enfants d'âge primaire et pré-scolaire dans chacun de ses deux services de garde, situés à l'école Zénon-Soucy de Matane et à l'école Sainte-Ursule d'Amqui.

Pour les jours qui s'en viennent, les inscriptions tournent autour de 8 ou 10 enfants, mais les parents inscrivent souvent leurs enfants le soir, donc ça pourrait augmenter , indique la directrice générale de la Commission scolaire, Marthe Emond.

L'école Zénon-Soucy, à Matane. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

La Commission scolaire a pu recruter des surveillants parmi son personnel de service de garde habituel.

Pour le moment, c'est environs 4 ou 5 personnes, mais si jamais la demande augmentait, nous avons d'autres surveillants qui se sont portés volontaires , précise Mme Emond.

La directrice générale souligne que le service de garde d'urgence offre le même type de programmation journalière que lors de journées pédagogiques, tout respectant les règles d'hygiène de base imposées par le gouvernement provincial.

Elle rappelle également que les employés du service d'entretien ont été mandatés d'entretenir régulièrement les lieux fréquentés par les enfants du service de garde d'urgence.

Nous avons contacté plusieurs autres commissions scolaires de l'Est-du-Québec. Aucune autre n'avait répondu à notre demande d'entrevue au moment de publier ce texte.