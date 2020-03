Des salons de coiffure veulent des directives claires pour se protéger de la COVID-19

Dans une pétition en ligne, des coiffeurs demandent au gouvernement d'exiger leur fermeture et de les soutenir financièrement. Mardi soir, la pétition avait recuilli près de 7 500 signatures.

Contrairement aux bars ou aux cinémas, les salons ne sont pas explicitement visés par l'interdit du gouvernement. S'ils prennent eux-mêmes la décision de fermer, ils devront assumer les pertes financières.

Si, nous, on décide de s'isoler volontairement, c'est qu'on n’a pas de revenus parce que c'est nous qui décidons ça , s’inquiète Roxanne Lafrenière, gérante du salon Paris Coiffure, qui affirme que la moitié de ses clients sont des passants du centre commercial Les Rivières, très peu achalandé ces temps-ci.

Roxanne Lafrenière est gérante du salon Paris Coiffure à Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada

Souvent, on a des annulations. C'est d'une dizaine à une quinzaine de rendez-vous annulés par jour. Roxanne Lafrenière, gérante du salon Paris Coiffure

D'autres salons de coiffure n'ont eu d'autres choix que de fermer leurs portes, faute de clients ou par mesure de sécurité pour leurs employés.

On a décidé de se mettre en quarantaine nous-même parce qu'on a des clients qui arrivaient de l'étranger, qui sont venus la semaine dernière , dit Kalï Levasseur, la propriétaire du salon 507.