Microsoft dévoile une tonne de détails sur la Xbox Series X et sa manette

Microsoft ne mâche pas ses mots dans son billet de blogue publié lundi : la Xbox Series X s’installera comme la nouvelle référence en termes de performance, de vitesse et de compatibilité, vous permettant ainsi d’emporter tout votre patrimoine de joueur – des milliers de jeux sur quatre générations – avec vous dans le futur , peut-on y lire.

Ces trois concepts – performance, vitesse, et compatibilité – sont au cœur du message de Microsoft en ce qui concerne sa machine, qui devrait être offerte à temps pour les Fêtes.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Voici tout ce qui se trouve à l’intérieur de la Xbox Series X. Photo : Microsoft

L’entreprise illustre la puissance de sa console en expliquant qu’elle peut présenter des jeux en résolution 4K à 60 images par seconde sans que les développeurs ne soient obligés d’avoir recours à des compromis . Elle évoque également la possibilité de monter jusqu’à 120 images par seconde pour les jeux les plus exigeants et compétitifs .

Une autre caractéristique technique importante de la Xbox Series X est la technologie de traçage de rayons en temps réel (ray tracing) DirectX, un procédé graphique complexe qui permet d’obtenir un rendu lumineux ultraréaliste.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Comparaison du jeu Minecraft sans et avec traçage de rayons en temps réel. Photo : Microsoft

La console sera également équipée d’un disque dur SSD, qui devrait éliminer une bonne partie du temps de chargement. Mais il ne s’agit pas uniquement de vous permettre de charger vos jeux plus vite , précise-t-on. Le disque dur permet aussi de charger des textures et d’autres aspects des mondes virtuels plus rapidement, ce qui devrait mener à la création de mondes plus détaillés et complexes.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le disque dur SSD de la Xbox Series X devrait éliminer une bonne partie du temps de chargement des jeux. Photo : Microsoft

Finalement, qui parle de compatibilité parle notamment de rétrocompatibilité. Microsoft confirme que des milliers de jeux Xbox One, Xbox 360 et de la Xbox originale fonctionneront avec sa nouvelle console.

Les joueuses et les joueurs pourront profiter de nombreuses améliorations en ce qui concerne la rétrocompatibilité sur Xbox Series X, comme des temps de chargement et de démarrage raccourcis, un nombre d’images par seconde plus stable , dit l’entreprise dans son blogue.

Voici donc toutes les spécificités techniques de la Xbox Series X, tirées directement du billet de blogue de Microsoft :

CPU : 8 Cœurs cadencés à 3.8 GHz (3.6 GHz sans technologie SMT) CPU Custom Zen 2 GPU : 12 TFLOPS, 52 CUs @ 1.825 GHz Custom RDNA 2 GPU Taille du Die : 360.45 mm2 Processeur : 7nm Enhanced Mémoire vive : 16 Go GDDR6 w/ 320b bus Bande passante de la mémoire : 10 Go à 560 Go/s, 6 Go à 336 Go/s Stockage interne : 1 To Custom NVME SSD Opérations d’entrée et de sortie par seconde : 2.4 Go/s (Direct), 4.8 Go/s (Compressé, avec décompression du hardware) Stockage supplémentaire : Carte de 1 To (correspondant parfaitement au stockage interne) Stockage externe : Compatibilité avec les disques durs externes en USB 3.2 Lecteur optique : 4K UHD compatible Blu-Ray Performance visée : 4K à 60 images par seconde, potentiellement jusqu’à 120 FPS

Une manette améliorée

Bien que la manette de la Xbox Series X ressemble largement à celle de la Xbox One, plusieurs ajustements mineurs ont été apportés. Étant donné la popularité de la manette actuelle auprès de la communauté, il ne fallait pas non plus changer pour change r, dit Microsoft.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La manette de la Xbox Series X. Photo : Microsoft

Le concepteur senior de Xbox, Brian Whitaker, explique dans un billet de blogue que la manette a été ajustée pour convenir à toutes les tailles de mains, en insistant sur les plus petites . Les boutons de tranche ont donc été arrondis en réduisant la taille et en arrondissant certains éléments autour des gâchettes . Les poignées de la manette ont aussi été remodelées.

Les gâchettes et les boutons de tranche ont également une nouvelle texture, permettant une meilleure adhérence.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Les gâchettes et les boutons de tranche de la manette de la Xbox Series X ont une nouvelle texture. Photo : Microsoft

La croix directionnelle est maintenant plus creuse, son design étant inspiré de celui de la manette Elite. Elle permettrait des diagonales plus précises , pour que vous puissiez aisément effectuer des quarts de cercle , par exemple.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La croix directionnelle est maintenant plus creuse. Photo : Microsoft

Un bouton Share (partager) fait enfin son entrée sur Xbox, alors qu’il y en avait déjà un sur la manette de PlayStation 4. Il permettra bien sûr de faire des captures d’écran ou enregistrer des extraits vidéo de ses jeux et de les partager avec ses camarades.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  On pourra faire des captures d’écran ou enregistrer des extraits vidéo de ses jeux et de les partager avec nos camarades sur Xbox Series X. Photo : Microsoft

Finalement, notons que la manette de la Xbox One X sera munie d’un port USB-C et qu’elle sera compatible avec les PC, les appareils iOS et les appareils Android.