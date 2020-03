COVID-19 : Toronto suspend ses services « non essentiels »

Devant l’avancée très rapide de la pandémie et en réaction à l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'Ontario plus tôt dans la journée, le maire John Tory a décidé de modifier ou réduire les services publics non essentiels .

Il a annoncé la fermeture au public de l'hôtel de ville, de Metro Hall et des centres administratifs de North York, Scarborough, Etobicoke, East York et York à partir de mercredi et jusqu'au 5 avril.

Le personnel concerné par ces mesures est invité à demeurer à domicile immédiatement , a déclaré lors d'une conférence de presse peu avant 16 h le chef des incendies de Toronto, Matthew Pegg.

Le chef des incendies de Toronto, Matthew Pegg Photo : Radio-Canada

Seuls les services qualifiés d' essentiels ou critiques fonctionnent de manière habituelle ou renforcée, dont les services de police, d'incendie, paramédicaux, de distribution et d'approvisionnement en eau et en électricité, de soins à long terme aux personnes âgées, de la Commision de transport de Toronto (CTT), du 311, d'abris d'urgence, de collecte des ordures, et de réponse à la COVID-19.

Une liste complète des services touchés est en ligne et mise à jour régulièrement sur le site Internet de la Ville  (Nouvelle fenêtre) .

Toronto passe ainsi au niveau 3, le plus élevé, des opérations dans son centre de gestion des urgences, cinq jours après être passé au niveau 2.

Eileen de Villa, médecin hygiéniste en chef de Toronto Photo : Radio-Canada

Quelque 108 cas de COVID-19 ont été répertoriés à Toronto, a affirmé mardi la Dre Eileen de Villa, médecin hygiéniste en chef de la métropole. Parmi eux, quatre ont guéri.

Le bilan provincial s'élève à 189 cas. À cela s’ajoutent neuf cas parmi les personnes en quarantaine à la base militaire de Trenton, des patients qui ne sont pas comptabilisés dans les statistiques provinciales.

La distanciation sociale fonctionne

Répondant aux inquiétudes de la population, la Dre de Villa a assuré que les mesures de distanciation sociale, dont l'isolement à la maison, marchent . Ces dernières prennent du temps avant que l'on puisse voir leurs effets en entier, a-t-elle convenu. C'est comme un traitement médical, il faut appliquer la dose juste pendant une durée suffisante.

Elle s'attend à ce que le nombre de cas augmente au cours des prochains jours et des prochaines semaines, avec l'arrivée de personnes revenant de voyages à l'étranger, particulièrement ceux de retour des États-Unis .