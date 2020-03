Difficile décision pour des salons de coiffure et d’esthétique : rester ouvert ou fermer

Même s’il demeure ouvert, le salon de coiffure Le Miroir de Baie-Comeau prend des précautions contre la COVID-19. Personne ne passe la porte du local sans se désinfecter les mains et on pose des questions aux clients pour éviter tout risque de propagation.

Je demande [aux clients] s'ils ont voyagé, s'ils ont un rhume. J'ai eu deux annulations, ils m'ont dit qu'ils avaient un rhume. Ils commençaient un rhume, ne faisaient pas de température. Mais j'ai dit, ce n’est pas grave, je ne vous prends pas, on aime mieux pas prendre de chance , raconte Cindy Bouchard, coiffeuse au salon Le Miroir.

Cindy Bouchard, coiffeuse au salon Le Miroir. Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

J'ai le temps de laver ma chaise avant que l'autre client revienne. Je change de cape à chaque client , explique aussi Mme Bouchard.

Même s’ils sont toujours bienvenus, les clients sont beaucoup moins nombreux que d'habitude.

C'est vous autres qui décidez si vous voulez venir. Nous, on est ouverts, puis on prend toutes les mesures pour ne pas que ça se propage, aussi pour me protéger. Moi, je vis ici aussi. Ma maison, c'est mon commerce. Je n’ai pas envie que ma famille attrape ça non plus , dit Sandra Harvey, la propriétaire du commerce.

Sandra Harvey, propriétaire, salon de coiffure Le Miroir. Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Si Québec ordonne la fermeture des salons de coiffure, les deux femmes se plieront à la directive immédiatement.

La dure décision de fermer

En 40 ans de carrière dans le domaine de l'esthétique, Sylvie Ratté n'a jamais vécu une situation semblable. Elle a choisi de fermer leurs portes de son commerce pour l’instant.

Ce n'est pas de gaieté de cœur qu’elle a mis ses employés au chômage et annulé tous les rendez-vous de son entreprise, le Salon d'esthétique Liane. Elle veut toutefois faire primer la sécurité de ses clients.

Je pense que ça va être impossible d'assurer la sécurité des clients, parce qu'on travaille vraiment à proximité des clients. Donc, c'est difficile. Quand on fait de l'électrolyse, on est à six pouces du visage de la personne , donne en exemple Mme Ratté.

Si la crise persiste, il deviendra difficile de payer les comptes de l'entreprise. L'électricité, les taxes, les assurances, le téléphone, l'internet. Tout continue! , énumère Mme Ratté.

Je me dis que si on fait un effort là, présentement, on a plus de chance que ce soit moins catastrophique à long terme. Sylvie Ratté, propriétaire du salon d'esthétique Liane

Ces coiffeuses et esthéticiennes à qui Radio-Canada s’est adressée espèrent que les gouvernements aideront financièrement toutes les personnes affectées de près ou de loin par la crise, pas seulement celles qui sont en isolement.

Avec les informations de Marlène Joseph-Blais