Distanciation sociale et solidarité dans la MRC de Manicouagan

Samedi dernier, le groupe Solidarité Manicouagan a vu le jour sur Facebook. Quatre jours plus tard, il a déjà atteint plus de 3000 membres qui souhaitent être informés des possibilités d’aider dans leur région en ces temps où les autorités demandent aux aînés de rester chez eux et aux autres de limiter les sorties et les rassemblements.

Jessica Brisson Chartrand fait partie des bénévoles qui ont répondu à l’appel lancé sur les réseaux sociaux. C’est avec la page Facebook de solidarité qui s’est créée que j’ai embarqué dans la vague , soutient-elle.

Devant l’engouement généré, les instigatrices de la page ont décidé d'en remettre la coordination au Centre d’action bénévole de la MRCMunicipalité régionale de comté de Manicouagan.

La livraison de nourriture et de produits de pharmacie à des aînés et des gens en quarantaine sera le cœur des activités bénévoles des prochaines semaines, explique la directrice générale du Centre d’action bénévole de la MRCMunicipalité régionale de comté de Manicouagan, Cindy Berger.

Être bénévole en toute sécurité

Des mesures sont mises en place pour assurer des livraisons sécuritaires, souligne Mme Berger.

L’achat de denrées va se faire en ligne. On va jumeler les bénévoles pour qu’ils aillent chercher la commande d’épicerie et aillent la porter à la porte de la personne qui va en avoir besoin , explique-t-elle.

C’est ce qu’on va faire pour tenter d’aider le plus possible nos aînés dans les circonstances, grâce au bel élan de solidarité qui s’est manifesté dans la Manicouagan. Cindy Berger, directrice générale, Centre d’action bénévole de la MRC Municipalité régionale de comté de Manicouagan

La conseillère municipale à la Ville de Baie-Comeau, Vivianne Richard, a effectué sa première livraison bénévole mardi matin.