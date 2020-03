Des organismes communautaires demandent de l’aide

Avec la demande d'isolement volontaire des gens de 70 ans et plus, les organismes communautaires perdent une bonne partie de leurs bénévoles, qui sont souvent âgés. Des organisations multiplient les appels aux jeunes disponibles pour donner du temps afin de continuer d’offrir les services essentiels, dont l’aide alimentaire.

À la Soupe populaire de Chicoutimi, les bénévoles doivent accomplir plus de tâches qu’à l’habitude. Mardi matin, Nathalie Tremblay a dû laver la vaisselle en plus de cuisiner.

Il n'y avait personne alors c'est nous-mêmes qui devions laver nos chaudrons puis nos choses. Il n'y a personne qui s'est occupé du plancher ce matin. C'est compliqué. Nathalie Tremblay, cuisinière, Soupe populaire de Chicoutimi

La situation est la même pour pratiquement tous les groupes d’aide aux plus démunis.

Une fois que j'ai fait le tri des bénévoles de plus de 70 ans au niveau de l'accompagnement de transport, il me restait seulement deux bénévoles au lieu d'une cinquantaine , mentionne le président du Centre d’action bénévole de Jonquière, Daniel Tremblay-Larouche.

Il a dû lancer un appel à l’aide pour continuer d’offrir le transport aux malades devant se rendre à un rendez-vous médical.

Nouvelles règles à respecter

Au-delà du manque de bénévoles, les organismes doivent aussi se conformer à de nouvelles règles d’hygiène et de prévention.

On a une capacité d'accueil de 60 personnes. On a réduit ça à 30 de façon à laisser un espace libre entre chaque client. On désinfecte la place chaque fois qu'un client a terminé son repas. Évidemment, pour ça, on a prolongé la période de repas , explique le directeur général de la Soupe populaire de Chicoutimi, Bertin Riverin.

Dons

Les groupes communautaires ont aussi besoin d’aliments non périssables. Même si des restaurateurs ont fait des dons appréciés, les épiceries en ont moins à donner à Moisson Saguenay qui a livré des commandes plus petites aux organismes d’aide cette semaine.

On reçoit moins parce que les gens sont allés se stocker en prévision de la quarantaine. Présentement, on parle d'autour de 25 % [de diminution], mais il y a d'autres organismes qui prévoient une baisse de 40 % des denrées provenant des épiceries , raconte la directrice adjointe de Moisson Saguenay, Crystel Gilbert.

Chez Moisson Saguenay, les dons provenant des épiceries sont moins importants qu'à l'habitude. Photo : Radio-Canada / Catherine Paradis

Tous interpellent la population pour soutenir les plus démunis qui dépendent de l'aide alimentaire.

D’autant plus que ces personnes pourraient être plus nombreuses si la pandémie de coronavirus perdure.

D’après le reportage de Catherine Paradis