Les organismes fransaskois annulent une panoplie d’événements et d’activités

Les Centres d’Appui à la Famille et à l’Enfance (CAFE) et les Centres de Ressources Éducatives pour la Petite Enfance (CREPE) cesseront leurs activités jusqu’au 31 mars. Une décision sera prise par la suite par l’APF en fonction des nouveaux développements liés au coronavirus.

Les animatrices des centres CAFE et CREPE demeurent disponibles au besoin via téléphone et via courriel, indique l’organisme fransaskois.