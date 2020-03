La pandémie de la COVID-19 est difficile pour les commerces de la Saskatchewan

La chaîne de bars Leopold’s Tavern a annoncé lundi qu’elle serait fermée lundi et mardi par mesure de précaution. Les 400 employés de l’entreprise recevront tout de même leur salaire pour ces deux journées de travail.

« Nous ne sommes pas sûrs de ce que nous allons faire mercredi. Nous évaluons actuellement différentes options », explique Matt Pinch, le président-directeur général de Leo’s Hospitality, le gestionnaire des Leopold’s Tavern, dont les établissements sont à Regina, ailleurs dans les Prairies et en Colombie-Britannique.

La situation est évaluée « de jour en jour et d’heure en heure », laisse savoir le président-directeur général.

Le bistro a repris les rênes de l'ancien restaurant le Rendez-vous. Photo : courtoisie / Line Lucas

À Saint-Isidore-de-Bellevue, le bistro La Belle Patate vit des moments particulièrement difficiles, seulement trois semaines après son ouverture.

Je ne vais pas mentir, je suis extrêmement inquiète comme l’est n’importe quelle petite entreprise. Il est difficile de garder ouvert un restaurant dans une petite ville. Ajoutez à cela la distance sociale et l’isolement, ce que le gouvernement recommande, et vous aurez des temps difficiles. Line Forcier-Lucas, propriétaire

Pour faire face à cette crise, le restaurant mise maintenant sur les livraisons. Elles seront d’ailleurs gratuites et seront effectuées par un commis qui porte des gants, laisse-t-on savoir.

La fermeture définitive du restaurant Le Capitol a été annoncée lundi. Photo : Radio-Canada / Matt Howard

La pandémie du nouveau coronavirus a aussi eu raison du restaurant Le Capitol, situé à Regina, dont la fermeture définitive a été annoncée lundi. Les conditions économiques difficiles et les préoccupations liées à la COVID-19 ont réduit la rentabilité du commerce, disent ses gestionnaires dans une publication Facebook.

« Nous n’avons pas de plan B », dit un entrepreneur de Saskatoon

Jason Cain, propriétaire avec sa conjointe du centre d’entraînement Reebok CrossFit 306, tente de garder la tête hors de l’eau. Chaque jour de fermeture lui fait perdre entre 500 $ et 1000 $.

Avec trois enfants qui ont besoin de nourriture et une hypothèque à payer, il faut que ça roule, je n’ai pas le choix. Sinon, je vais retourner vivre chez mes parents à 42 ans. Jason Cain, propriétaire du Reebok CrossFit 306

Il demande aux gouvernements provincial et fédéral « une aide financière rapide pour les petites entreprises ».

Le quart des PME ne survivront pas plus d’un mois

Selon les résultats d’un sondage préliminaire de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante ( FCEI)Fédération canadienne de l'entreprise indépendante , environ 25 % des petites et moyennes entreprises ( PMEPetites et moyennes entreprises ) ne survivront pas à une baisse importante de leurs revenus.

Les impacts économiques de la pandémie de COVID-19 coûtent en moyenne environ 66 000 $ aux PMEPetites et moyennes entreprises canadiennes. Les secteurs les plus touchés sont l'hébergement et la restauration, les arts et les loisirs, la vente au détail et les services personnels.

Avec des informations de CBC, Alexis Lalemant et Nicolas Duny